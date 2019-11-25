白宮國安顧問︰美國對港情勢 不會視若無睹

美國白宮國安顧問歐布萊恩二十三日在加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」。（美聯社）

2019-11-25 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）二十三日在加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」時表示，美國與中國第一階段的貿易協議今年底前仍有望達成，但美國「對於香港發生的事態或南海情勢，抑或世界上其他地區美方所關切的中國活動，都不會視若無睹」；美國總統川普此前曾表示，鎮壓香港示威將為美中貿易協議帶來「巨大負面衝擊」。

中國若鎮壓香港 美會採取行動

歐布萊恩期許香港在沒有暴力事件發生的情況下，順利完成區議會選舉。在被問到中國鎮壓香港示威後美國的可能反應時，歐布萊恩回答：「我希望那不會發生。我們（美國）已在香港看到太多暴力事件。真正的問題在於，倘若出現這類鎮壓，這個世界準備怎麼處置中國？美國將會做出其份內該採取的行動。」分析認為，歐布萊恩的發言顯示，中國因應香港示威的作法，可能進一步使美中貿易戰複雜化。

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歐布萊恩二十三日也在論壇上公開敦促加拿大不要使用中國電信大廠「華為」的5G技術，指稱華為「進入加拿大或其他西方國家後，他們（中國）將會知道每個加拿大人的每件事，包括所有健康紀錄、銀行紀錄、社群媒體貼文」；若美國的親密盟友讓「特洛伊木馬病毒」入侵，盟友間的情報分享「將受到影響」。

與此同時，中共機關報《人民日報》二十四日刊登題為「利用香港遏制中國發展是白日作夢」的評論，批評部分美國政客為了達到「反中亂港」目的，美化香港示威者的暴力行徑，將無法無天的暴徒美化成「民主鬥士」，將恪盡職守的警隊污衊為「暴力鎮壓」，抨擊美國粗暴干涉中國內政，偽善面目下包藏的是「搞亂香港以遏制中國發展的險惡用心」。

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