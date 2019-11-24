訪日飛越領空 中港台收到教宗祝福

羅馬天主教教宗方濟各廿三日搭乘專機從泰國飛往日本時，曾拍發電文向途經各國致意，包括中港台兩岸三地。（法新社）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各廿三日抵達日本訪問，途中首度一口氣飛經兩岸三地領空，並依序向中港台領導人與人民問候致意。外媒認為，方濟各未在電文中提及台梵邦交與香港「反送中」運動，意在避免觸怒北京當局；但學者認為，方濟各分別對兩岸三地拍發電文，顯示他務實看待兩岸政治情況，以及未忽視香港「反送中」。

方濟各拍發給中港台領導人的電文內容簡短類似，基本上都表示會為當地人民禱告與請求上主賜福；在發給中華民國總統蔡英文的電文中，方濟各說，他要向蔡英文與台灣人民致以誠心的問候，保證將為蔡英文與所有台灣人民禱告，祈求上主以豐盛神聖的祝福，賜予台灣和平。熟悉台梵中關係的一位學者向中央社表示，方濟各是依禮節慣例向出訪專機飛經的飛航情報區所屬國家之領導人與人民拍發電文致意，因此在泰國前往日本途中向泰國、寮國、越南、中華人民共和國（三亞飛航情報區）、香港、中華民國（台北飛航情報區）發電文致意。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，方濟各為避免冒犯中國而未提及台梵邦交與反送中，但前述不具名學者表示，方濟各對中港台一視同仁拍發問候電文，顯示他「務實看待」兩岸政治情況；方濟各未漏發電文問候香港，暗示他並未忽視香港「反送中」，與凸顯香港天主教會獨立於中國天主教之外的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法