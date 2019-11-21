港警暴力升級 美參院速通過香港人權法

美國聯邦參議院19日「無異議」通過保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，俄勒岡州民主黨参議员默克里在院會銾表演說。（取自網路）

2019-11-21 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯邦參議院十九日「無異議」通過旨在保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，待與聯邦眾議院上月十六日通過的眾院版《香港人權與民主法案》協調出一致版本，並表決通過後，將由美國總統川普在十天內簽署生效，或提出反對。

「北京破壞香港自治 不能旁觀」

法案共同提案人、共和黨籍佛羅里達州參議員魯比歐十九日強調，參院會與為自由而戰的香港人民站在同一陣線，「我們不會對北京破壞香港自治袖手旁觀」。共和黨佛州參議員史考特當眾展示中共六四血腥鎮壓的「坦克人」、香港「反送中」抗爭者以雨傘抵抗警方的照片，強調如果放任中共為所欲為，恐導致下一個「天安門事件」，「若我們保持沉默，現在是香港，明天就會是台灣」。

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參院外交委員會資深成員、民主黨籍新澤西州參議員梅南德茲指出，香港情勢當前已瀕臨失控，該法案無異於港人的明燈，可敦促港府採取適當措施緩和情勢。參院民主黨領袖舒默表示，「不改變制度的中國必將失敗」，美國與尋求自由民主的港人同在，與尋求宗教自由的新疆維吾爾人同在。

中國政府二十日隨即強烈譴責美參院，指控美國插手香港事務、干涉中國內政，中方「必將採取有力措施堅決反制」。同日，中國外交部副部長馬朝旭緊急召見美國駐中國使館臨時代辦柯有為（William Klein），要求美方「立即採取有效措施阻止該案成法」，否則後果自負。

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