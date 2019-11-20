為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

千人被捕 十餘勇武派續留理大

部分示威者撤出校園時裹著毛毯、錫箔紙保暖。（路透）

部分示威者撤出校園時裹著毛毯、錫箔紙保暖。（路透）

2019-11-20 05:30:00

港警武力搜捕 被逮者宛如戰俘

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港理工大學內的「反送中」示威者，經過長時間與警方對峙及衝突後，大多數人已在前立法會主席曾鈺成等人親赴現場帶領下，於十九日凌晨起陸續撤離，但直至十九日晚間，仍有十餘人堅持留守。與此同時，警方從十八日晚間起，持續針對前往理大周邊聲援的示威者進行清場及逮捕，連同從校內撤出者，已有逾一千一百人被拘捕或登記身分。

香港警方十六日晚間起封鎖理大，斷絕人員和物資增援，導致示威者身心俱疲，僅少數人成功突破防線離開，多數繼續退守校園。聚集理大附近及尖沙咀、佐敦一帶的上千名民眾與黑衣示威者，企圖靠近學校幫助受困者，但多數遭到警方以武力驅散。期間，有警車高速追捕示威者，險導致人踩人；警方事後更大肆拘捕，要求被捕者一字排開、跪在地上，宛如戰俘。

香港警方指出，十八日總共使用一四五八發催淚彈、一三九一發橡膠子彈、三二五發布袋彈及二六五發海綿彈。報導指出，警方十八日發射的催淚彈數目，僅比十二日「中大之戰」少百餘發，橡膠子彈則多了七十九發。

十八日深夜，前立法會主席曾鈺成、香港大學法律學院講師張達明、立法會議員田北辰和葉建源，及大批中學校長進入校園與抗爭者對話。曾鈺成承諾抗爭者，若與他一同步出校園，警方不會使用武力，凌晨起帶領上百人走出校園。警方逐一檢查後，要求所有人排成一列，把手搭在前一位的肩膀上，魚貫搭上警車。

特首林鄭月娥十九日表示，凌晨後約有六百人離開理大，其中有兩百人未滿十八歲。警察公共關係科總警司郭嘉銓則補充，截至十九日下午三時，警方在理大及附近地區，一共拘捕及登記約一千一百人，自願離開理大校園的六百人中，大部分不是理大學生。警方日前表明，從十八日晚間起，所有離開理大者均會被以暴動罪拘捕，未成年者可在登記個資後離開，但日後恐遭檢控。

不反抗 不投降 不自首

立法會議員許智峰十九日下午帶領十多名示威者離開理大，指最早進入理大者已留守八至九日，不少人負傷且體力透支，面對飲食、配備短缺，無法繼續停留。他批評警方宣布以暴動罪逮捕所有人，是假設所有人都是罪犯，涉嫌濫捕。他也表示，有十餘人堅持訴求正確，決定繼續留守，若警方強行入校拘捕，眾人不會反抗，但不等同投降或自首。

香港教育局十九日宣布，全港中小學及部分特殊學校廿日起恢復上課，幼兒園最快廿五日復課。另外，香港選舉管理委員會主席馮驊表示，區議會選舉將照常在廿四日舉行，屆時若票站受影響超過一小時半，將延後個別選區選舉，是否整個將區選延後則由特首決定。

一群理大示威者19日尋求逃脫途徑時互相擁抱鼓勵。（法新社）

一群理大示威者19日尋求逃脫途徑時互相擁抱鼓勵。（法新社）

續留守理大的示威者舉起求救看板，盼外界伸出援手。（歐新社）

續留守理大的示威者舉起求救看板，盼外界伸出援手。（歐新社）

一名示威者試圖爬下下水道逃脫。（法新社）

一名示威者試圖爬下下水道逃脫。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
受困理大 18歲台生被送葵涌警署
2019-11-20 05:30

受困理大 18歲台生被送葵涌警署
警黑勾結關鍵 鷹派鄧炳強掌港警務處
2019-11-20 05:30

警黑勾結關鍵 鷹派鄧炳強掌港警務處
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
別讓台灣變香港 港生哭求勿投親中政黨
2019-11-20 05:30

別讓台灣變香港 港生哭求勿投親中政黨
美龐皮歐籲林鄭獨立調查抗爭
2019-11-20 05:30

美龐皮歐籲林鄭獨立調查抗爭
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆
2019-11-20 05:30

才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆
人大說了算？ 中國學者：違反基本法
2019-11-20 05:30

人大說了算？ 中國學者：違反基本法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播