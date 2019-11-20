千人被捕 十餘勇武派續留理大

部分示威者撤出校園時裹著毛毯、錫箔紙保暖。（路透）

2019-11-20 05:30:00

港警武力搜捕 被逮者宛如戰俘

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港理工大學內的「反送中」示威者，經過長時間與警方對峙及衝突後，大多數人已在前立法會主席曾鈺成等人親赴現場帶領下，於十九日凌晨起陸續撤離，但直至十九日晚間，仍有十餘人堅持留守。與此同時，警方從十八日晚間起，持續針對前往理大周邊聲援的示威者進行清場及逮捕，連同從校內撤出者，已有逾一千一百人被拘捕或登記身分。

香港警方十六日晚間起封鎖理大，斷絕人員和物資增援，導致示威者身心俱疲，僅少數人成功突破防線離開，多數繼續退守校園。聚集理大附近及尖沙咀、佐敦一帶的上千名民眾與黑衣示威者，企圖靠近學校幫助受困者，但多數遭到警方以武力驅散。期間，有警車高速追捕示威者，險導致人踩人；警方事後更大肆拘捕，要求被捕者一字排開、跪在地上，宛如戰俘。

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香港警方指出，十八日總共使用一四五八發催淚彈、一三九一發橡膠子彈、三二五發布袋彈及二六五發海綿彈。報導指出，警方十八日發射的催淚彈數目，僅比十二日「中大之戰」少百餘發，橡膠子彈則多了七十九發。

十八日深夜，前立法會主席曾鈺成、香港大學法律學院講師張達明、立法會議員田北辰和葉建源，及大批中學校長進入校園與抗爭者對話。曾鈺成承諾抗爭者，若與他一同步出校園，警方不會使用武力，凌晨起帶領上百人走出校園。警方逐一檢查後，要求所有人排成一列，把手搭在前一位的肩膀上，魚貫搭上警車。

特首林鄭月娥十九日表示，凌晨後約有六百人離開理大，其中有兩百人未滿十八歲。警察公共關係科總警司郭嘉銓則補充，截至十九日下午三時，警方在理大及附近地區，一共拘捕及登記約一千一百人，自願離開理大校園的六百人中，大部分不是理大學生。警方日前表明，從十八日晚間起，所有離開理大者均會被以暴動罪拘捕，未成年者可在登記個資後離開，但日後恐遭檢控。

不反抗 不投降 不自首

立法會議員許智峰十九日下午帶領十多名示威者離開理大，指最早進入理大者已留守八至九日，不少人負傷且體力透支，面對飲食、配備短缺，無法繼續停留。他批評警方宣布以暴動罪逮捕所有人，是假設所有人都是罪犯，涉嫌濫捕。他也表示，有十餘人堅持訴求正確，決定繼續留守，若警方強行入校拘捕，眾人不會反抗，但不等同投降或自首。

香港教育局十九日宣布，全港中小學及部分特殊學校廿日起恢復上課，幼兒園最快廿五日復課。另外，香港選舉管理委員會主席馮驊表示，區議會選舉將照常在廿四日舉行，屆時若票站受影響超過一小時半，將延後個別選區選舉，是否整個將區選延後則由特首決定。

一群理大示威者19日尋求逃脫途徑時互相擁抱鼓勵。（法新社）

續留守理大的示威者舉起求救看板，盼外界伸出援手。（歐新社）

一名示威者試圖爬下下水道逃脫。（法新社）

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