台灣挺港人 反送中紀錄片首映

「自由‧飛」紀錄片首映記者會，紀錄香港反送中運動及台灣過往反威權統治，與會者在會中為受難者默哀一分鐘。（記者羅沛德攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕為訴求台灣挺香港，由導演李惠仁（見圖，記者羅沛德攝）執導的紀錄片《自由．飛》昨在台北舉行首映記者會。李惠仁說，拍攝過程中遇到許多香港青年對他說：「拜託，台灣必須守住民主自由」，這段話促使他完成這部紀錄片，讓出生即在民主自由的台灣年輕一代，認知面對中國壓迫，台灣必須要有民主防衛機制。

李惠仁︰台灣抗中壓迫 須靠民主防衛

李惠仁提到，在拍攝過程中看到香港青年在「反送中」運動中受傷，卻不敢在香港就醫，必須跨海來到台灣就醫，這件事何其荒謬；當他訪問參與「反送中」運動的香港青年，發現有非常多人已經做好捨身成仁的準備，只因為對自由民主的信念，令人感到相當難過。

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李惠仁說，許多港青對他說：「拜託，台灣必須守住民主自由」，這段話促使他完成這部紀錄片，也讓不曾經歷威權體制的台灣年輕一代，認識自由民主得來不易，並在面對中國的壓迫、威脅利誘時，若沒有民主防衛機制，台灣的民主就會倒退，就如同過去的威瑪德國選出一個獨裁者（希特勒），這部片也想跟大家說，「民主自由不是從天上掉下來的」。

協助紀錄片完成的台灣制憲基金會執行長林宜正說，看到香港的現況，傷心悲憤之後，我們只剩下行動；面對中國的暴政，我們沒有模糊的空間；台灣、香港一線牽，有共同追求自由的決心，採取共同的行動。

香港邊城青年代表Justine提到，「反送中」運動開始五個多月，對她來說就像過了五年；香港從來都沒有民主，自由卻在慢慢退化。看到台灣日前在挺香港大遊行中的洶湧人潮，以及前晚「撐香港、要自由」演唱會的盛況，「身為一個香港人，我想感謝台灣人」。

《自由．飛》的二十分鐘完整紀錄片，將在十二月十三日於YouTube網站上線。

台灣制憲基金會18日舉行「自由‧飛」紀錄片首映記者會，紀錄香港反送中運動及台灣過往反威權統治，導演李惠仁出席首映會。（記者羅沛德攝）

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