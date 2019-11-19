禁蒙面法違憲 港府恐求助中國人大釋法

（法新社）

2019-11-19 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港高等法院經過兩天聆訊後，十八日裁定港府此前以「危害公安」為由引用「緊急情況規例條例」（簡稱「緊急法」），有違「基本法」下的憲制架構，且引用緊急法，繞過立法會審議程序，直接頒布「禁止蒙面規例」（簡稱「禁蒙面法」）的立法方式，明顯不符比例原則、超乎合理需要，也屬違憲。

高院法官周家明、林雲浩裁定，「緊急法」在「危害公安」情況下使用，有違「基本法」下的憲制架構，但高院未就「緊急情況」下使用「緊急法」是否違憲做出裁斷。香港特首林鄭月娥上月四日引用「緊急法」訂立「禁蒙面法」；根據「緊急法」條文，特首召開行政會議認定「緊急情況」或「危害公安」情況時，可訂立任何港府認為合乎公眾利益的規例。

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港府引用「緊急法」訂立「禁蒙面法」後，引來六宗挑戰其合憲性的司法覆核案，前述裁定即為首宗覆核案。該案由「社會民主連線」（社民連）前立法會議員梁國雄及二十四名泛民主派議員提出。高院預定二十日再次開庭審訊此案，以商討補救裁決引發的情況。

議員促律政司 撤銷違反該法的檢控

高院十八日也指出，「禁蒙面法」限制民眾不得在未經批准集結、獲「不反對通知書」的公眾集會及遊行中蒙面，還讓港警在截查蒙面民眾時可令其脫去蒙面以辨識身分，對基本權利的限制超乎合理需要。覆核案申請方質疑，「禁蒙面法」涵蓋範圍擴及和平集會，讓並非違法的行為也變成違法；且該規例生效後激起民間抗爭浪潮，顯見其無法有效制止暴力及違法行為。

港警十八日已暫停執行「禁蒙面法」，公民黨法律界立法會議員郭榮鏗敦促港府律政司撤銷有關違反「禁蒙面法」的檢控，呼籲港府別繼續上訴；若上訴庭或終審法院推翻高院裁決，「禁蒙面法」有追溯生效的可能。香港執業大律師龔靜儀分析，終審法院若維持高院的違憲裁決，港府可能會尋求中國全國人民代表大會常委會釋法。

學者︰人大若推翻裁決 一國兩制名存實亡

香港大學法律學院首席講師張達明認為，人大若透過釋法程序推翻香港法庭的違憲裁決，等同宣布香港「一國兩制」及司法獨立已名存實亡。由於中共甫透過十九屆四中全會公報、國家主席習近平的公開談話，宣示北京當局「止暴制亂」的強硬立場，香港媒體分析，高院十八日的裁決或可解讀為「以法律專業來挑戰港府背後的北京威權」。

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