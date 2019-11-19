2千港警包圍理大 放話一網打盡

香港理工大學周邊十八日爆發激烈警民衝突，一名警察向抗爭者發射催淚彈等武器。（美聯社）

2019-11-19 05:30:00

警稱未攻入校園 卻被拍到畫面 網友轟「睜眼說瞎話」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聚集在香港理工大學的「反送中」示威者與鎮暴警察，從十六日晚間起不分晝夜持續對峙，期間警方狂射催淚彈、橡膠子彈、水砲、「聲波砲」及實彈等，示威者則以汽油彈、弓箭、磚塊反制，釀成六月至今最嚴重的警民衝突。警方十八日指出，此次「包圍理大」策略沒有期限，誓將「勇武派」一網打盡。然而，被困在理大的示威者也表明，儘管畏懼警方實彈鎮壓，但仍將奮戰到底。被困學生甚至已寫下遺書，表明將誓死抵抗，不會後悔。

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示威者反嗆警 將奮戰到底

港警十六日大舉動員，將紅磡一帶阻礙交通的示威者逼進理大校園，十七日全面封鎖理大校園對外出口，並在外圍部署大量重裝備武器及鎮暴警力，據悉動員至少四個總區應變大隊、約兩千人。十八日接任警務處處長的鄧炳強也親赴前線坐鎮，並下令警方策略從「驅離」調整為「圍攻」。十八日凌晨，警方下達「最後通牒」，要求理大示威者放下武器主動投降，否則將使用「最低武力」，包括實彈射擊。

自十七日深夜至十八日凌晨，有校內人士按警方指示，從北面李兆基樓出口撤離，但所有人都被埋伏在外的員警一舉逮捕，甚至連記者和醫護人員，也被雙手反綁拘捕。手持AR-15突擊步槍的「速龍小隊」也在清晨五時後發動攻堅，逮捕十多名示威者。港警隨後強調只是在周圍清場，並未攻入校園，但有媒體拍到員警荷槍實彈進入校園逮人畫面，遭網友砲轟「睜眼說瞎話」。

香港媒體引述警方人士指稱，相信「最激進的勇武派」都在校內，故警方封鎖多條通往理大的主要幹道，斷絕外界支援，但因不熟悉校內地形和危險物品分布，暫時不會主動進攻校園，將採取包圍方式，「圍到他們投降」。理大校長滕錦光隨後發布影片，聲稱只要示威者不主動攻擊，警方承諾暫緩攻勢；他也呼籲示威者和平離開校園，他將會陪同前往警署，確保他們獲得公平對待。

紐約時報指出，身在理大的二十二歲劉同學表示，他們知道警方可能發射實彈，但「我們別無選擇」，不少人仍堅持留下來奮戰。十七日中午即在理大前線的美國牧師戴夫林（William Devlin）指出，示威者「沒有被嚇阻，也做好被捕的準備」，而且都表明自己是「為自由、尊嚴、民主、人權挺身而出」。

理大示威者十八日凌晨對警方及一般民眾發表聲明，表示由於港府無意回應港人訴求，萬不得已才佔領理大做為談判籌碼。民眾或許對佔領者不滿，但他們呼籲民眾思考社會為何撕裂？港人為何被追逼至此？示威者強調，他們只能無畏無懼奮勇向前，希望港府及時重回正軌。

香港示威者聚集於梳士巴利道，朝理大的方向邁進，援助遭到圍困的學生。（歐新社）

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