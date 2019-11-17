不甩中國 瑞典頒獎給桂民海

中國駐瑞典大使桂從友事先警告瑞典不得派官員出席，但瑞典文化與民主部長林德十五日仍出席典禮。（法新社）

2019-11-17 05:30:00

「國際筆會」瑞典分會十五日於首都斯德哥爾摩舉行旨在表揚受當局迫害之作家或出版者的年度「圖霍斯基獎」（Tucholsky Prize）頒獎典禮，今年獲獎人為原籍中國的瑞典籍出版業者桂民海。中國去年初指其涉嫌為境外非法提供機密情報並拘禁至今。中國駐瑞典大使桂從友事先警告瑞典不得派官員出席，但瑞典文化與民主部長林德十五日仍出席典禮，並譴責中國不該任意攻擊言論自由。瑞典總理洛夫文也說，瑞典不會屈服於威脅。（編譯周虹汶）

香港泛民主派成員聲援一五年底「被失蹤」的桂民海（海報左一）等銅鑼灣書店股東與員工的檔案照）。（路透

圖為頒獎典禮上，放置在代表桂民海的一張空椅上的獎狀。（法新社）

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