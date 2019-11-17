通烏門公開聽證 川普同步嗆證人

美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契十五日赴國會眾院，就川普「通烏門」調查作證。（美聯社）

2019-11-17 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會眾議院對總統川普「通烏門」醜聞的彈劾調查如火如荼，在十五日的聽證會上，美國駐烏克蘭大使館政治顧問霍姆斯（David Holmes）指出，曾聽到川普在電話中談及「調查行動」，進一步坐實川普濫權。前駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）也指控川普私人律師朱利安尼曾抹黑她，並稱她被撤職對美國造成負面影響，卻遭川普同步推文砲轟，引發論戰。

霍姆斯在眾院閉門聽證會上透露，川普在七月廿五日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並施壓對方調查美國前副總統拜登家族，翌日也與美國駐歐盟大使桑德蘭通話。霍姆斯提到，他當時與桑德蘭及另兩人在基輔一家餐廳用餐，川普聲若洪鐘，桑德蘭不得不稍微拿開手機，因而聽見內容。桑德蘭告訴川普，澤倫斯基「愛死你了」（loves your ass），川普則反問：「所以他會展開調查？」獲桑德蘭回應「他會」。

請繼續往下閱讀...

霍姆斯之後詢問桑德蘭，「總統真的不在乎（仍與俄國交戰中的）烏克蘭？」桑德蘭回應，「總統只在乎『大事』」，亦即對川普有好處的事，例如「調查拜登」。

與此同時，前駐烏大使尤凡諾維契出席眾院的電視公開聽證會，指自己五月突被撤職前，就遭逢朱利安尼等人的抹黑行動，但國務院一直坐視不管，讓美國對烏政策陷入混亂。

值得注意的是，尤凡諾維契作證不到一小時，川普就在推特隔空開火，指她「到過（派駐）的地方都變得很糟」，且澤倫斯基也對她持負面意見等，最後強調總統有「絕對權力」任命駐外大使。眾院情報委員會主席謝安達當場讀出貼文，尤凡諾維契直言受到威嚇，川普則稱自己只是行使「言論自由」，但許多民主黨議員指川普出言威嚇證人，已構成干擾證人的罪名。

川普在美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契作證時，同步在推特發文砲轟，眾院情報委員會當場展示川普推文，尤凡諾維契則反控川普此舉令她感受到威脅。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法