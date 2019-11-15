支持反送中 中國教授遭五毛舉報

中國網友發動中國大陸和海外學生張貼學生證或畢業證，冒險聲援香港。（取自網路）

2019-11-15 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國南昌航空大學文法學院教師牛傑因為在私人的微信群組「財經（清華）微信群」發表支持香港「反送中」示威者訊息，被人肉搜索並遭舉報，面臨警方介入與校方「嚴肅處理」。

香港十一日驚傳反送中民眾因政治理念不合就放火燒人，但「財經（清華）微信群」成員「牛傑五號」十三日稱傷者「臥底、演戲」，「你被燒了能迅速脫掉衣服沒事一樣離開？」「還只有上衣燒，褲子不燒」。他另發布圖文，公開近日「瘋警攻入中大，連續三小時無間斷施放催淚彈，至少六十名學生受傷」一事；並發送兩張港警逮捕女學生的照片，強調「所謂暴徒都是孩子，他們沒有整死一個人」。

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中國學者在私人微信群組講真話是常態，這番言論卻遭人截圖廣為轉發，在公開微博實名保證「老師很好一個人」幫他求情的學生最後也迫於群眾壓力鎖帳號並刪文。江西網警獲報後，位於江西省南昌市的南昌航空大學十三日下午立刻透過微博強調：牛傑「發表不正當評論」，「將嚴格依規予以嚴肅處理」。中國這種箝制異議的作法，令網友們再度感嘆，「有良知而且敢表達的高級知識份子真不多」，「在中國，講真話就是犯罪」，「中共在用實際行動告訴世界：港人的做法是無比正確的。」

中國旅美政經分析人士秦鵬則點出，中國共產黨「越到危機的時候越加強管控」，「對社會是全面的嚴控，大學一直是嚴控的重點，大學生一旦了解真相就會向政府要說法，就像『六四』那樣」，因此中共目前「第一是要封網，第二是反向宣傳、抹黑香港，第三是加強國內的言論控制，把能獲得消息的人消滅在萌芽狀態。」

中國網友發動中國大陸和海外學生張貼學生證或畢業證，冒險聲援香港。（取自網路）

中國網友發動中國大陸和海外學生張貼學生證或畢業證，冒險聲援香港。（取自網路）

中國網友發動中國大陸和海外學生張貼學生證或畢業證，冒險聲援香港。（取自網路）

中國南昌航空大學副教授牛傑發文質疑官方對香港情勢的描述，表示「所謂暴徒都是孩子，他們沒有整死一個人」，但他隨即遭到舉報。 （取自網路）

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