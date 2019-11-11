拒港警搜店 麥當勞經理遭拘

香港示威者被鎮暴警察壓制在地。（路透）

2019-11-11 05:30:00

反送中第24週 警民對立惡化

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕四日墜樓的香港科技大學學生周梓樂，八日不幸離世，激起香港民眾憤怒。港人十日下午兩點透過網路號召「和你shop」行動，在香港銅鑼灣、中環、九龍塘、沙田、坑口等地的商場遍地開花，由於翌日早上將進行「強制罷工」行動，十日活動強調「不受傷、不流血、不被捕」。

香港因「逃犯條例」而起的抗爭已持續二十四週，累計超過三千三百人被捕。如今抗爭者的訴求也不再只有退回條例，更希望能檢討警方濫暴、落實真普選。十日下午九龍塘商場又一城內，有示威者在美心集團旗下的店外噴漆「奶共」、「藍店」等，稍晚也有警方進入鎮壓，數名便衣警察制伏兩名市民後，遭大批市民包圍，雙方爆發激烈打鬥，一名警察被打得滿臉是血，一名被警方制伏的市民則被打到頭破血流，之後警方也持續在商場內用胡椒噴霧、胡椒球槍攻擊民眾。

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港警突射催淚彈 射中女記者

荃灣一處行人天橋上，下午有民眾指著鎮暴警察怒罵，鎮暴警察在搭上警車後，突然打開車門朝天橋射出一發催淚彈，擊中「Now新聞」女記者的手臂。沙田的公共住宅乙明邨也有鎮暴警察進入，拘捕了七人，許多圍觀民眾要求警察離開私人住宅區，警方則聲稱在被捕者身上搜到了汽油彈與腐蝕性液體。

入夜後，旺角彌敦道上有黑衣人架設路障、縱火，鎮暴警察隨即到場搜捕示威者。之後突然有水砲車出現並發射水柱，甚至朝路人與記者發射含催淚劑的水柱。許多穿著一般休閒服、毫無裝備的普通市民，追著警方的大巴士丟磚塊洩憤，鎮暴警察則下車朝市民射胡椒噴霧回擊。

荃灣大河道也有示威者堵路、縱火，晚上大約九點，警方企圖進入一間麥當勞速食店搜捕，遭店經理拒絕，警方警告店經理三次後，直接將店經理拘捕，逕行進入店內搜查。

除了「和你shop」外，香港宗教團體晚間七點在中環遮打花園舉辦祈禱會，追悼周梓樂，許多民眾到場獻白花悼念。天主教香港教區輔理主教夏志誠表示，希望政府能還周梓樂與他的家人一個公道，籲政府成立獨立調查委員會徹查。

香港示威者在路上堆放障礙物、縱火。（歐新社）

港警昨夜在荃灣驅趕群眾。（歐新社）

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