港府國際專家：監警會能力不足 港應設獨調會

港府延攬的國際專家五人小組認為，負責調查警方用武的監警會能力不足，建議交由具備必然權力的獨立調查單位深入調查。（法新社）

2019-11-11 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管香港政府對「反送中」運動要求成立獨立調查委員會、追究警方濫權執法的訴求置之不理，但港府延攬的國際專家五人小組認為，負責調查警方用武是否違法的「獨立監察警方處理投訴委員會」（IPCC，簡稱監警會）能力不足，在權力與資源上均無法勝任此等規模的調查工作，建議交由具備必然權力的獨立調查單位深入調查，形同打臉堅持IPCC足以處理這類爭議的特首林鄭月娥。

成立獨調會調查警方濫權，是這波民主抗爭的「五大訴求」之一。抗爭者認為，由親建制派人士組成的監警會缺乏足夠調查權，過去要求警方負責也成效不彰；但林鄭不為所動，堅持監警會即可勝任，並於九月間委派一個五人專家小組為監警會提供建言，這些專家分別來自英國、澳洲、加拿大及紐西蘭，主席是曾任英國警監單位總督察的歐康納（Sir Denis O’Connor）。

請繼續往下閱讀...

然而，專家小組八日發表評估報告指出，監警會調查這波抗爭的權力及能力不足，有「結構性限制」，包括向警方及其他組織索取事實、迅速獲取警方重要文件，以及改善處理目擊證詞的能力等。報告說，監警會只屬於監督性質機構，在權力、能力、符合這次抗爭規模的獨立調查力，以及做為國際警察監督單位的必備條件上，都有所欠缺；若能調整強化其資源，監警會或許可根據有限但充分的事實，就抗爭原因與當局處理方式發表初步結論的臨時報告，但若由具有必要能力的獨立單位進行更深入與全面性調查，調查結果將更能令人信服。

這份報告並未出現在監警會官網，而是由小組成員之一的英國基爾大學自然科學研究院院長斯托得（Clifford Stott）張貼在「推特」上。港府與港警迄今尚未對此做出回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法