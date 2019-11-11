假反送中 中國國安貼身情蒐

香港鎮暴警察進入購物中心戒備示威者。（路透）

2019-11-11 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕參與香港「反送中」抗爭的民眾，除了必須面對警方施放催淚彈等強力執法手段外，還得擔心個人身分和資料遭中國方面刺探，藉此進行「秋後算帳」，因此多在示威時蒙面保護自己。然而，總部設在美國紐約的華文媒體《看中國》十日引述線報指出，中國國家安全相關人員疑似潛入香港，利用科技裝備蒐集示威港人的身分訊息，再透過社群平台進行比對，進一步監控示威者。

利用可攜式感應裝備

據報導，儘管香港特首林鄭月娥十月四日頒布「禁蒙面法」，但港人之後仍戴著口罩、面具上街抗議，只是這個方法可能已「破功」，因為有大量中國國安人員喬裝混入「反送中」遊行隊伍，使用無品牌標誌、可放入背包的攜帶型小型感應裝備，可在與他人保持一定距離下，蒐集港人隨身攜帶的身分證和手機資料。據悉，小功率裝備在一或兩公尺外即可發揮作用，大功率裝備甚至可稍遠一些。

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港府入境事務處網站資料指出，香港在二○一四年推出的新式智慧身分證，與香港交通卡「八達通卡」，台灣用以搭乘捷運、公車及購物的悠遊卡，以及高速公路電子收費ETC等系統一樣，均採用「無線射頻辨識系統」（RFID），可支援非接觸讀取方式。例如，港人使用新式智慧身分證出入境時，只須將印有相片的卡面朝下置於機器，毋須插卡即可讀取個資。據悉，身分證晶片只會儲存少量資料，敏感資料則儲存在終端電腦系統，僅獲授權部門可查看。

利用AI與大數據 比對社群個資

值得注意的是，中國國安人員獲取香港身分證晶片內的訊息後，會利用網路「爬蟲技術」（透過網頁的連結位址，不斷尋找更多網頁）、人工智慧（AI）和大數據等技術，在「臉書」等社群平台進行個資比對，再從好友圈、留言互動等途徑，進一步鎖定更多「反送中」支持者，並加以監控。在此情況下，港人就算「蒙面」上街，也無法阻止個資外洩。此前，一個名為「香港解密」的網站即曾大量披露示威者姓名、照片、住址、電話等訊息，外界當時就質疑是中方洩露資料。

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