下週公開彈劾聽證 傳司法部長拒幫川普背書

美國媒體指稱川普總統今年九月底曾希望司法部長巴爾（見圖）召開記者會，宣布川普在通烏門中並無違法之舉，但遭巴爾拒絕。 （彭博）

2019-11-08 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕主導彈劾美國總統川普之調查的國會民主黨人六日表示，將於下週首度舉行兩場對外公開的彈劾聽證，美國民眾有機會親自判定川普是否曾犯下應遭彈劾的不當之舉。至於白宮除了延攬人才準備迎戰，也傳出川普曾希望司法部長巴爾召開記者會，宣布川普與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，並無違法，但遭巴爾拒絕。不過，川普稍後否認這消息，稱這又是「假新聞」。

根據了解，率先出席國會公開彈劾調查聽證的三名證人，分別是十三日的美國駐烏克蘭大使館臨時代辦泰勒（Bill Taylor）與國務院副助理國務卿肯特（George Kent），以及十五日的美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）女士，三人之前皆曾出席國會閉門彈劾調查聽證。民主黨籍的眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）說，公開聽證能讓美國民眾看到川普為達逼迫烏克蘭挖取其政敵拜登黑幕目的，不惜讓整個政府部門捲入非法行為到什麼地步。

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泰勒過去曾在閉門作證時支持此一指控，肯特則對白宮卯足勁逼退尤凡諾維契感到憂慮；至於尤凡諾維契則是在閉門作證時說，她丟官是因為川普的私人律師朱利安尼與其他人在以非傳統外交管道推行烏克蘭政策時，嫌她礙事擋道。

華盛頓郵報七日引述消息人士的話指出，川普早在九月廿五日之際，就希望司法部長巴爾召開記者會宣布，川普在川倫熱線中並未違法，但遭巴爾拒絕，原因不詳。川普提出此一要求的時間點，適逢白宮因政府內部吹哨人踢爆這通電話而對外公布通聯紀錄；司法部發言人當時表示已進行評估與調查，但並未發現違反競選財務之情事，此後該部便與國會民主黨人的彈劾調查保持距離。

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