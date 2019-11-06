美退出巴黎氣候協定 降級觀察員

美國四日正式宣布退出巴黎氣候協定。圖為本月一日美國洛杉磯的氣候變遷遊行。 （法新社檔案照）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國四日正式宣布退出前任總統歐巴馬二○一六年簽署的「巴黎氣候協定」。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）重申，基於「協定會損害美國經濟」才決定退出，美國提倡可同時使用再生能源，與保留化石燃料的「務實、實際方式」。對於這個全球最大經濟體成為自外於巴黎協定的唯一國家，其他主要國家紛紛表達憂慮與遺憾。

在可以退出的第一天，美國就正式向聯合國表示將退出巴黎協定。由於退出程序需耗時一年，美國必須等到明年十一月四日，即美國二○二○總統大選隔日，才能正式退出協定。美國退出後仍可參加氣候談判，但會被降級為觀察員。

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美國前副總統高爾（Al Gore）為川普的決定感到痛心，並表示明年如果換了不同的總統，可以在退出後三十天內重新加入協定。但歐巴馬執政時擔任國務院氣候變遷特使的潘興（Jonathan Pershing）認為，即使二○二○年民主黨人勝選，讓美國重返協定，其他國家也會懷疑，美國可能下次選舉後再變卦。

對於美國宣布退出，德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）擔心將引發「骨牌效應」。今年才正式加入協定的俄羅斯，則透過總統發言人佩斯柯夫（Dmitry Peskov）批評美國，「以最嚴重的方式破壞協定」。

正在中國進行國是訪問的法國總統馬克宏，也對美國的決定表示遺憾。馬克宏與中國國家主席習近平料將簽署協議，強調巴黎協定「不可逆」。

巴黎氣候協定是聯合國在二○一五年氣候峰會中通過的氣候協議，取代各國一九九七年簽署的京都議定書，一六年四月簽署，同年十一月四日正式生效，協定規定自生效後三年內不得退出。巴黎氣候協定也是繼京都議定書後，第二個由民主黨加入、共和黨退出的氣候相關協議。

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