一日欣逢致力環境保護的十六歲瑞典少女桑柏格推動之每週五「氣候大罷課」，她在美國加州洛杉磯市遊行集會現場演說詰問「加州州長紐森：要我們的未來，抑或化石燃料？」（路透）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕智利總統皮涅拉鑑於上月爆發的國內反政府暴力示威越演越烈，上月卅一日宣布放棄原訂下月二至十三日在智利舉行之《聯合國氣候變遷綱要公約》第廿五屆締約方會議（COP25）主辦權，聯合國十一月一日火速公告東道主換成西班牙。但早已受邀與會的十六歲瑞典環境活動人士桑柏格已在前往智利途中，由於近年因理念堅持不搭飛機，她一日於美國西岸洛杉磯市透過推特緊急求援，尋找好心人載她一程。

COP25開會地點一波三折。最初為巴西在去年十月奪得主辦權，但身為氣候變遷懷疑論者的巴西總統波索納羅同月底當選後，即以新政府剛上台及財政限制為由反悔，才輪到智利爭取擔任東道國；不過，智利持續至今的反政府示威已釀成至少廿死，只得放棄主辦COP25，原訂本月十六至十七日在智利舉行的「亞太經濟合作會議」高峰會（ＡＰＥＣ）也緊急喊卡。

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皮涅拉強調，這些會議對智利和整個世界的重要性不言可喻，因此這是「非常困難的決定」。臨時接手的西班牙總理桑切斯自稱緊鑼密鼓籌備中，儘管本月十日準備先再度迎戰大選。

原計約有二．五萬名代表前往智利參加COP25，桑柏格為其中之一。她為降低碳足跡，以身作則拒絕搭飛機，今年八月自英國啟程赴美國紐約市參加九月廿三日由聯合國秘書處召開的「二○一九氣候行動峰會」，即搭太陽能船。這回從瑞典前往智利，須橫跨整個美洲及穿越赤道，她則是船隻、火車、電動車並用；豈料COP25開會地點突然變更，「繞了世界半圈走錯路」，本月須再次橫渡大西洋殺回歐洲，因此一日緊急上網徵召交通工具。

另一方面，美國早在二○一七年，即把退出降低溫室氣體排放量與升溫幅度的《巴黎協定》意向知會聯合國，由於締約國在協定於本月四日生效滿三週年方可正式要求退出，因此美國總統川普可望四日正式致信啟動為期一年的退出程序；但專家相信美國官員將居中協商技術細節，保留重返協定的空間。

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