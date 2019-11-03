港警開槍收死亡威脅 全家搬家避風頭

香港在十月一日的中國國慶日爆發示威，在荃灣的「祥興記上海生煎包」店外，有示威者遭警察開槍擊中倒地。（路透）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭以來，暴力場面成為日常，包括警方多次開真槍，導致示威者中彈。一名曾開槍、目前休假中的香港警察Jacky（化名），近日接受彭博（Bloomberg）專訪，坦言事發後承受極大壓力，個人資料被公開，全家收到死亡威脅，甚至有人揚言強姦他的妻女，導致他立刻搬家，三週不敢踏出房間。

Jacky表示，在一次抗議場合中，警方已動用布袋彈、海綿彈、胡椒噴霧、催淚瓦斯等非致命性武器，仍無法驅散人群，還有示威者拿汽油彈、磚塊和腐蝕性液體作勢攻擊，因此他決定開槍，「這是我第一次感到，不這樣做我一定會死。」此後，Jacky一家的身分被上傳網路，騷擾電話激增，有人詛咒他全家去死，或放話要強姦其妻子和幼女。

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三週不敢踏出房門

尤有甚者，網路上有人懸賞五十萬港幣（約一九六萬台幣）取其性命，迫使Jacky迅速搬離警察宿舍，其後整整三週不敢踏出房門。Jacky的女兒也遭池魚之殃，在學校的桌椅被塗鴉、破壞，迄今仍無法返校上課。Jacky直言，對當初決定開槍不會後悔，但對女兒受到後續波及很後悔，「我不懂，我們的社會怎麼會變成這樣？」

報導另指出，警察和示威者都是「被起底」的受害者。香港前特首、中國政治協商會議全國委員會副主席梁振英，八月時曾懸紅舉報「暴徒」；翌月，中國中央電視台也在微博貼文，附上舉報香港示威者的網站。香港個人資料私隱專員公署則指出，已收到三千五百多件投訴，其中有三分之一來自警察及其家屬；目前已至少十一人因洩漏警察個資被逮，但無人因洩漏示威者個資被捕。

與此同時，連登討論區文章指出，有人將疑似警察的個資加密、上傳至虛擬貨幣「以太坊」區塊鏈平台（Ethereum）。由於虛擬貨幣和區塊鏈極難追蹤，執法部門將難以刪除及追查上傳者。

港警2日臨時終止民眾的合法集會活動，強硬展開清場行動。（路透）

香港警察二日多次密集發射催淚彈。（美聯社）

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