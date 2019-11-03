反送中再爆衝突 襲擊新華社分社

香港「反送中」抗爭者2日襲擊中國官媒新華社位於灣仔皇后大道東的香港分社，砸毀入口處玻璃門窗。（美聯社）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭者二日再與港警爆發激烈衝突！抗爭民眾一度縱火破壞位於灣仔的中國官媒「新華社」香港分社；港警傍晚則以保障公眾安全為由，臨時命令終止兩場合法集會活動。此為中共第十九屆四中全會十月卅一日定調「嚴格」依法收緊對港政策後的第一個週末。香港特首林鄭月娥二日在南京強調，香港社會需透過「嚴正執法」恢復平靜。

全球46城市 集會聲援香港

香港島及九龍區二日原定舉行多場已獲發當局不反對通知書的「反送中」集會活動，包括下午三時半至晚間九時在九龍區尖沙咀栢麗大道的「人權民主和你Sing」活動，下午五時至晚間十時在中環愛丁堡廣場、遮打花園分別舉行的「美國人權法案集氣大會」、「和理摺紙鶴」活動。與此同時，全球四十六座分布於南非、巴西等十七國的城市，二日也舉辦「聲援香港」集會，捍衛自由與人權。

請繼續往下閱讀...

抗爭群眾 縱火破壞新華社

下午三時起，泛民主派一二八名區議員候選人規避通知港警的程序，在維多利亞公園發起一二八場「少於五十人」的選舉聚會；同時段亦有網友號召從維園至中環的「流水式」集會。下午四時起港警強硬清場，向維園內發射多枚催淚彈，鎮暴警察與示威者激戰、對峙。港警傍晚隨即以保障公眾安全為由，指稱「激進示威者正在前往集會」，要求愛丁堡廣場、遮打花園的集會提前在五時半結束。

除了在維園的警民衝突，港警與抗爭者二日下午亦在銅鑼灣、灣仔等多地對峙；警方出動水砲車，密集施放高壓水柱、催淚彈等，驅散群眾；抗爭者則丟擲汽油彈、「屎彈」反制。部份激進示威者傍晚五時半「快閃」襲擊位於灣仔皇后大道東的新華社香港分社，砸毀入口處玻璃門窗，向建築物內扔擲正在燃燒的物品，造成大樓地板被熏黑；新華社是中國國務院的正部級直屬事業單位。

新華社發言人二日深夜強烈譴責「暴徒的野蠻行徑」，指抗爭者破壞辦公大樓的安全防護設施，在大門口玻璃牆及外牆上噴塗侮辱性字句，砸毀大門及部分樓層玻璃，向大廳內投擲燃燒彈及油漆彈，並一度進入大廳內進行破壞。新華社對暴徒的野蠻行徑表示極大憤慨，予以強烈譴責；呼籲特區政府和警方依法止暴制亂，將暴徒繩之以法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法