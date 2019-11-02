美眾院通過彈劾調查 民調挺川普

美國眾議院議長裴洛西10月31日宣布，正式通過針對川普總統的彈劾調查程序，最快兩週內舉行首場公聽會。（法新社）

2019-11-02 05:30:00

5成3民眾認為國會有政治動機

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普「通烏門」醜聞取得重大進展，眾議院在十月卅一日通過決議案，對彈劾川普一案制定規則和程序，使調查作業全面公開，為一九九八年前總統柯林頓後，眾院首次啟動彈劾調查。此次共和黨眾議員全部投反對票，掌握多數席次的民主黨則有兩人跑票，顯現兩大黨立場嚴重分裂。在彈劾前所做的最新民調則顯示，雖然美國人民（四十七％比三十八％）支持彈劾調查，但多數民眾（五十三％比四十三％）認為，此舉出於政治動機而非監督，呼應川普的獵巫指控。

美總統被調查的第四位

眾院以二三二票對一九六票，通過川普彈劾調查的決議案，幾乎等同民主和共和兩黨在眾院的席次。川普也成為美國立國二百四十三年以來，第四位遭到眾院啟動彈劾調查的總統。這也意味眾院不再只是進行案件關係人閉門聽證，將公布聽證紀錄，且最快在十一月第二週舉行公聽會，也幾乎確定會在年底前正式表決彈劾川普；若眾院通過，參院最快在明年初表決。

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眾院議長：捍衛民主

川普九月被踢爆以暫緩軍援為由，施壓烏克蘭總統澤倫斯基協助調查民主黨潛在總統候選人、前副總統拜登及其兒子杭特是否貪污，引爆彈劾風暴。眾院議長裴洛西稱調查旨在「捍衛民主」，「我不懂共和黨人為何會害怕真相？」但川普立刻在「推特」反擊這是「美國史上最大獵巫行動」，並要求共和黨團結起來，保護總統免受誹謗。白宮也發表聲明，強調「總統沒做錯事」。眾院共和黨領袖麥卡錫則諷道，民主黨急著彈劾，是怕明年大選贏不了川普。

民主黨被譏明年贏不了

報導指出，眾院情報委員會接下來舉辦的公聽會上，共和黨將有權傳喚證人，但須民主黨籍情報委員會主席謝安達同意；彈劾調查轉交司法委員會後，川普的代表律師也有權參與，可取得證據、質問證人、提交額外證據等，但要是白宮仍「非法」拒絕提供案件相關文件，民主黨籍司法委員會主席納德勒同樣可以拒絕川普方面傳喚證人的請求。

與此同時，美聯社ＮＯＲＣ公共事務研究中心十月二十四日至二十八日的民調顯示，四成七民眾支持彈劾，但五成三民眾認為國會有政治動機，且僅有三成三認為這是國會的優先要務。此外，有高達八成五共和黨人仍堅定支持川普；民主黨內對川普任總統的支持度，則僅有七％。全國而言，有四成二民眾認同川普的執政表現，不認同者五成六。分析指出，支持及反對川普的聲浪涇渭分明，川普想在明年大選勝出的關鍵，取決於核心支持者是否出來投票，而非能否爭取到新選民。

美國彈劾程序

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