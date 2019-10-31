中國侵犯維族人權 英美23國譴責

中國維吾爾族穆斯林六月間在日本大阪的「二十國集團」（G20）高峰會會場外抗議。（路透檔案照）

2019-10-31 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國駐聯合國大使皮爾斯（Karen Pierce）廿九日代表美國、澳洲、法國、德國、日本等廿三國，在紐約聯合國總部向人權理事會發出聯合聲明，呼籲中國「維護國家法律與國際義務和承諾，尊重新疆與中國各地的人權，包括宗教信仰自由」，同時敦促中國儘速執行「不任意拘留維吾爾族與其他穆斯林」等多項聯合國獨立專家對新疆局勢提出的建議。

中國常駐聯合國代表張軍廿九日抨擊英、美等廿三國「粗暴干涉中國內政，蓄意挑起對抗；很難想像竟然會一方面試圖尋求達成貿易協議，另一方面又利用其他議題，尤其是人權議題來譴責別人。我不認為這對妥善解決貿易談判有所幫助」。針對中國放話，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）廿九日回應，只要有侵犯人權的事件，美國都會站出來捍衛受苦的人。

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北京政府鐵腕箝制新疆維吾爾自治區，澳洲外交部長佩恩廿九日在出訪索羅門群島的數小時前，高調表態坎培拉當局不會對中國侵犯人權的行為視而不見，公開敦促北京正視新疆人權問題。

54國稱中打擊極端主義

與此同時，白俄羅斯駐聯合國大使利巴可夫（Valentin Rybakov）廿九日則代表中國、巴基斯坦、俄羅斯、埃及、玻利維亞與塞爾維亞等五十四國在人權理事會上發言，讚揚北京在新疆打擊極端主義的同時，也能尊重與保障人權，「如今新疆已重現安全，所有族群人民的基本權利獲得保障」，「我們讚揚中國在人權領域所達成的非凡成就」。

中國此舉與七月時的作法如出一轍，當時美、英等廿二國致函聯合國人權理事會，要求中國停止大規模拘押人民；中國隨即動員沙烏地阿拉伯、俄羅斯等卅多國致函，讚揚中國的人權成就。

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