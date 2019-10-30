參選資格遭取消 黃之鋒：北京硬命令

針對被取消區議員參選資格，黃之鋒廿九日批評選舉主任擔任「思想警察」，執行北京「硬命令」。 （歐新社）

2019-10-30 05:30:00

民進黨：證明一國兩制是騙局 剝奪參政權

〔編譯黃靖媗、記者楊淳卉／綜合報導〕香港預定十一月廿四日舉行區議會選舉，原計畫參選的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，廿九日接到香港南區選舉主任蔡亮發出的「提名是否有效的決定通知書」，確定被取消參選資格。黃之鋒是本屆區議會選舉中，唯一因政治因素被取消資格的參選人，他痛批選舉主任的決定是政治篩選和審查，擔任「思想警察」，執行北京的「硬命令」。

黃批選舉主任思想警察

民進黨昨對此表示遺憾，強調此事再次顯示港府以政治篩選與思想審查，剝奪人民參政權，港府必須以北京意志馬首是瞻，證明中國的「一國兩制」是騙局；在中國獨裁政權之下，絕對不容許民主參政的可能。

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黃之鋒本月四日報名參加香港南區區議員選舉後，曾兩度被選舉主任馬周佩芬要求說明政治立場，但直到廿四日進行候選人抽籤前，馬周佩芬都未能確認黃之鋒的參選資格，該選區的候選人抽籤也因此延後，馬周佩芬則於當日突然「因病休假」，由油尖旺選舉主任蔡亮暫時兼任南區選舉主任。蔡亮接任後也要求黃之鋒再度說明政治立場，黃之鋒回信說明後，蔡亮廿九日取消黃之鋒的參選資格。

黃之鋒表示，港府取消其參選資格的決定，顯然是出於政治因素；在三次給選舉主任的回信中，他已多次強調不曾主動提倡香港獨立為前途自決的選項，卻遭曲解、錯誤詮釋。黃之鋒批評，政府「ＤＱ（取消資格）我的唯一原因，就是因為我叫黃之鋒」，反問港府是否打算終身褫奪他的參選權？此舉無法殺一儆百，只會讓更多人投入抗爭，爭取真普選。

對此，蔡亮辯稱，「香港眾志」一直認為港獨是香港人前途自決的選項，黃之鋒身為秘書長，立場應與「香港眾志」相同。況且，黃之鋒在前兩次回覆時指出，港獨是否能成為港人選項，應取決於民意，顯然違背「基本法」。儘管黃之鋒在第三次回覆中強調他不提倡、不支持港獨，但他第三次的回答並非「真心」，只是迫不得已才聲稱放棄相關主張。港府則表示支持選舉主任的決定。

民主黨主席兼立法會議員胡志偉質疑，選舉主任將來會隨便劃設「紅線」，引發更多不必要的衝突。該黨另一名立法會議員區諾軒則說，選舉主任以黃之鋒的政治觀點取消其參選資格，凸顯選舉制度不公。被取消立法會議員資格的「長毛」梁國雄批評，港府不惜進一步破壞選舉制度，也要阻止北京不喜歡的人選。

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