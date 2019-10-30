人類的「故鄉」找到了 科學家：就在非洲尚比西河

澳洲最新研究指出，最原始人類的起源地為現今波札那北部地區，即如今的奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）一帶。（歐新社檔案照）

2019-10-30 05:30:00

澳洲遺傳學團隊最新研究

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人類的祖先為非洲智人已獲證實，但確切的起源地始終成謎。澳洲一項最新研究指出，人類是在距今約二十萬年前，誕生於非洲尚比西河南邊，亦即現今的波札那共和國北部。研究成果二十八日發表於《自然》（Nature）期刊。

20萬年前誕生波札那北部

澳洲「嘉文醫學研究所」遺傳學家海耶斯（Vanessa Hayes）領導的國際研究團隊，從現今南非和納米比亞等非洲南部國家民眾身上，採集一二一七組僅從母親遺傳的粒線體ＤＮＡ樣本，包括體內有高比例粒線體ＤＮＡ支系「L0」的兩百名科伊桑人（Khoisan）。科學家再將樣本與人類族譜比對，找出基因時間序列，推斷攜帶粒線體ＤＮＡ支系L0者，正是現今人類的遠祖。

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接著，科學家將粒線體ＤＮＡ支系L0的時間序列，與地理分布、考古、化石和氣候變遷資料比對後，連結到二十萬年前波札那尚比西河的南部。在涵蓋現今波札那北部、納米比亞和辛巴威的廣大地區，二十萬年前為「馬卡迪卡迪」湖泊，這個大湖泊因板塊運動破裂成廣袤濕地，成為人類及長頸鹿、獅子等大型動物的誕生地。

然而，由於氣候變遷之故，人類在十三萬年前展開第一波遷徙，向東北方的豐饒土地移動，之後發展出農業；第二波則在十一萬年前往西南方移動；第三群人則在非洲待到今日。

最早的現代人種起源與人口遷徙

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