加總理杜魯道驚險連任 對中持續強硬

2019-10-23

〔編譯茅毅、管淑平／綜合報導〕加拿大廿一日舉行國會大選，選前接連爆發種族歧視醜聞的執政黨「自由黨」總理杜魯道驚險連任。自由黨在眾議院三三八席中贏得一五七席，失去絕對多數地位，但可望在其他小黨支持下保住執政權，組成少數政府。

這是一九七九年以來加國大選首次出現贏得最多選票的政黨卻未掌握最多席次，上屆慘敗的保守黨從選前九十五席回升到一二一席。追求魁北克獨立的「魁北克集團」（Bloc Quebecois），則從十席大增至三十二席，取代立場中間偏左的「新民主黨」（NDP），成為第三大黨。

加拿大去年十二月應美國要求，逮捕中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟，捲入美中貿易戰漩渦，加中兩國關係急遽惡化。專家在選前便指出，大選後不論由誰執政，新政府只會對中國更強硬，因為公眾輿論已明顯不利於中國。英屬哥倫比亞大學學者艾凡斯（Paul Evans）分析，若香港情勢惡化，加國將被迫表態，因為目前居港加國公民多達三十萬人。

自由黨憑藉守住魁北克和安大略省保住執政生機，總得票率三十三％卻輸給最大競爭對手謝爾（Andrew Scheer）領導的「保守黨」（三十四．五％）。上屆慘敗的保守黨席次從選前的九十五席回升到一二一席；追求魁北克獨立的「魁北克集團」（Bloc Quebecois），則利用該省民族主義情緒，從十席大增至三十二席，取代立場中間偏左的「新民主黨」（NDP），成為第三大黨。

杜魯道一度被視為加國政壇金童，二○一五年率領自由黨贏得大選，重演其父、已故前總理皮耶一九六八年的榮景；但主政四年來光環褪色，捲入加國工程公司「拉瓦稜」（SNC-Lavalin）行賄案，還被人翻出他喬扮黑人的舊照等醜聞，重創其形象。

杜魯道穿防彈背心跑行程

在選戰過程中，自由、保守兩大黨彼此攻訐，杜魯道一度擔心人身安全，穿防彈背心跑行程，謝爾操作杜魯道醜聞打負面選舉，也不得民心。這次投票率約六十五％，多達九十七名女性當選，創下紀錄，包括因指控杜魯道在拉瓦稜案中干預司法而被踢出自由黨的前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould），獨立參選成功連任。

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