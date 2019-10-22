八千年珍珠 世界最老

2019-10-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕由貝類分泌物形成的「珠寶之后」珍珠屬有機寶石，儘管硬度和抗磨損性偏弱，仍無損它歷久不衰的千年光彩！近日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比出土的天然「阿布達比珍珠」即擁有八千年歷史，為全球既存年份最久遠的珍珠，見證它在新石器時代已受人類青睞交易配戴的珍貴地位。

阿布達比酋長國文化及旅遊部表示，放射性碳定年法測定結果顯示，挖到「阿布達比珍珠」的地層介於西元前五千八百年至五千六百年之間。世人可在阿布達比羅浮宮卅日開始的「萬年奢華」展，初次親眼見識它的光華。

出土地點位於距離阿布達比酋長國西部海岸線十五公里的馬拉瓦島，當地地勢低窪，一九九二年才被發現佈滿可追溯到新石器時代但已崩壞的石造建物。考古學家近期挖掘遺址時，在其中一處房間的地板中發現了這顆珍珠，加上先前在阿聯國境內發現的其他老珍珠，皆說明新石器時代人類對珍珠位置及航海技術的掌握。出土處也是該國目前所知的最古建築，不只珍珠，另發現陶製品、以貝殼及石頭串成的珠鍊、燧石矛頭。

專家指出，與阿布達比隔波斯灣相望的伊拉克國土，為人類文明起源的兩河流域，珍珠應該就是以珠寶身分用來交換對岸的陶製品或其他物品。事實上，阿布達比酋長國沿岸在十六世紀仍為著名珍珠產地，甚至一度撐起阿聯酋經濟，直至一九三○年代因國際動盪及日本養珠業興起而步入黃昏，改走石油貿易至今。

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