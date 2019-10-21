反送中至今 港府抓105童

2019-10-21

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕今年六月「反送中」運動爆發迄今，香港有超過兩千三百人被捕，其中七百五十人未滿十八歲、一○五人未滿十六歲，引發各界高度關注。香港特首林鄭月娥二十日受訪表示，「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）將於年底公布爭議事件調查報告，屆時若仍無法平復民怨，港府將尋求其他方法。

林鄭向TVB電視台表示，監警會今年底將提交調查報告，針對七月廿一日元朗白衣人襲擊事件、八月卅一日太子站鎮暴警察攻擊港鐵乘客事件，與新屋嶺扣留中心涉性暴力事件進行調查。林鄭說，她不願妄加猜測調查報告內容，但承諾若監警會年底提交的報告無法平息民眾質疑，港府將尋求其他辦法，給予公眾滿意的回應。但林鄭並未進一步說明具體內容。

此外，林鄭也指出，考慮在合法的前提下，給予遭拘捕的未成年學生額外幫助，但她未透露具體方法。根據香港「基本法」第四十八條，特首有權「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」，但林鄭十六日才公開表示抗爭者要求赦免「完全違反香港法治」。她廿日重申，特首可對已判刑個案行使赦免，以往也曾使用，但也強調目前說什麼都可能釋放錯誤訊息，誤以為違法行為會被赦免。

八月卅一日，警方向法院申請保護令，將三名未滿十六歲的兒童關入兒童院，其中一名男生於九月五日獲釋；另一名年齡稍長的女生於九月十日獲釋；最後一名十三歲女童，直到少年法庭九月廿七日拒絕警方申請保護令，才離開兒童院，遭關押共廿八天。這三名兒童事後全獲判無罪。

警方向法院申請保護令，原本是為了能立即將未成年兒童帶離有危險問題的家庭。不少政治人物與示威者認為警方濫用保護令，將兒童院充當拘留所，已違反聯合國「兒童權利公約」。香港教育專業的立法會議員葉建源指出，隨著各級學校於九月開學，警方申請保護令不僅將兒童與家人強制分離，更損害兒童受教權。對此，警方僅表示一切行為合法，並將根據個案狀況決定是否申請保護令。

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