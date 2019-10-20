強森脫歐趕進度 加速分裂英國

2019-10-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國自二○一六年六月廿三日公投決定脫歐以來，與布魯塞爾當局歷經冗長且命運多舛的談判，導致英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭四大王國愈發「貌合神離」。紐約時報十八日分析，首相強森的新版脫歐協議草案雖確保北愛隸屬英國關稅區，但仍無法凝聚各地區對於聯合王國的向心力，使得國家出現分崩離析的前兆。

脫歐傷經濟 下回蘇獨公投恐過關

在強森十七日宣布與歐盟達成新協議前，英國內部早已處處裂痕。蘇格蘭首席大臣兼蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）黨魁史特金（Nicola Sturgeon）當天重申，蘇格蘭人三年前的投票結果為留歐，沒道理要面對一個相反的結果，成為歐盟成員才是對蘇格蘭最好的未來。專家指出，蘇格蘭一四年公投以五十五％比四十四％否決獨立，但因脫歐後將喪失經濟利益，下一次獨立公投恐產生截然不同的結果。

在北愛爾蘭，儘管希望脫離英國的聲浪不算顯著，但一項近期調查顯示，略佔多數的北愛民眾會投票同意「脫英」。一直主張北愛併入愛爾蘭的「新芬黨」黨魁歐尼爾（Michelle O’Neill）日前表示，北愛也應舉行獨立公投。

然而，自一九九八年「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）簽署後，北愛與愛爾蘭在經濟上已逐漸融為一體。新版脫歐協議雖確保北愛與英國維持關稅同盟，並保持與愛爾蘭間的貿易暢通，但可能讓北愛人從認同英國，逐漸轉向認同愛爾蘭。畢竟強森的協議將在北愛與英國間產生「實際差異」，亦即在愛爾蘭海上設立關稅邊界，這在文化認同、憲法主權與經濟問題同等重大的北愛，將深具影響力。

不過，許多專家都同意，至少十年內都不會出現「愛爾蘭島統一」公投，因為愛爾蘭繁榮程度更甚北愛，都柏林當局擔心統一後，將被迫扛起北愛疲軟經濟的代價。另一方面，在三年前贊成留歐的威爾斯地區，雖然支持獨立的比例仍低於廿五％，但近年的脫歐亂局也讓類似的聲音開始萌芽。

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