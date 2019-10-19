劫囚槍戰鬧太大 墨國妥協縱放毒梟子

2019-10-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕墨西哥大毒梟、「矮子」古茲曼在美國成為階下囚後，他的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）仍繼續率領西納羅亞集團（Sinaloa）販毒，十七日終被活逮。然而，一班火力強大的武裝份子隨即企圖劫囚，當街與軍警大規模駁火，導致全市癱瘓失序、民眾驚恐竄逃、囚犯趁機越獄。當局為避免暴力升級，最後竟決定釋放歐維迪歐！

墨國軍事化警察「國家衛隊」（National Guard）約卅名成員，十七日下午在古茲曼老家西納羅亞州首府古里亞坎市巡邏時，突在一棟住宅外遭遇來自屋內的火力襲擊，攻堅後當場逮捕歐維迪歐等四人。外傳廿多歲的歐維迪歐是古茲曼眾多子女之一，在古茲曼因販毒、謀殺、洗錢等罪，七月被美國法院判無期徒刑後，成為販毒集團「少主」，而他也被美國控毒品走私等罪名。

在少主被捕後，集團立即派出比現場軍警人數還多的槍手，帶著火力更強大的武器包圍住宅，企圖進行營救；與此同時，另一批蒙面槍手也帶著狙擊步槍和重型機關槍等火力，駕駛卡車在市內四處搗亂、試圖製造恐慌，包括設置路障、焚燒汽車、與軍警駁火及朝加油站縱火等，衝突長達數小時，隨處可見逃竄求生、逆向駕駛或乾脆棄車的民眾，街上甚至可見屍體，景象宛如戰場，至少釀成二死、廿一傷。

了解情況的一名前政府官員透露，有六名以上軍警被挾持為人質，且對方寄送至少兩部影片給軍警指揮官，其中一部還顯示一名制服軍警在街上被人綑綁，再朝頭部開槍「處決」。

眼見七十五萬人口的古里亞坎市陷入停擺或混亂，包括機場、學校、商店關閉，且至少廿名囚犯越獄。墨國公共安全部長杜拉索宣布，為保護市民安全和利益，決定「暫緩行動」，釋放甫被捕的歐維迪歐。但此一決定遭安全專家痛批是縱虎歸山，將後患無窮。

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