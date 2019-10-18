助人偷渡? 2美國人遭中國刑事拘留

2019-10-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院通過「香港人權與民主法案」的次日，中國外交部發言人耿爽十七日表示，兩名在江蘇省擔任英語教師的美國人因「涉嫌組織他人偷越邊境」，被江蘇省公安機關依法分別採取刑事拘留、交保候審強制措施，已通知美國駐上海總領事館。

被捕者為總部設於愛達荷州的英語教師仲介機構「中國視野（China Horizons）」創辦人哈蘭（Jacob Harlan）和副總監彼得森（Alyssa Petersen），公司員工說彼得森已被正式控告，家人正設法安排律師協助，並在募資網站上籌募訴訟費；公司指江蘇當地政府對兩人的指控「莫須有」。

哈蘭是在九月二十八日在山東省濰坊市一間旅館內被捕、扣押手機和電腦，目前被拘禁在鎮江一間旅館內受警方看管；他被抓時與八歲女兒在一起，女兒後來獲准由家族友人陪同搭機出境。彼得森是二十七日被抓，一度長達兩週毫無音訊，中方允許每個月一次領事探視和律師會面。

「華盛頓時報」指出，中國此舉顯然是報復美方上月十三日在新澤西州以涉嫌簽證詐欺為由，逮捕中國「千人計畫」在美主要負責人、「中國國際人才交流協會」紐約辦事處總代表柳忠三。此案也可能是回應中國國安部江蘇省國安廳副處長徐延軍（Xu Yanjun，譯音）被捕；徐延軍因涉嫌竊取美國航太商業機密，去年十月在比利時被捕後引渡到美國。

另外，美國國務院高層官員十六日表示，他們已知會中方，中國外交官拜訪地方官員、教育與研究機構前需通知國務院，但是不需獲得批准；這名官員說，中國對美國外交官也有類似要求，不僅要事先告知、還須得到中方批准，被拒絕「是常有的事」。不過，中國政府否認阻礙美國外交活動，批評此舉違反「維也納外交關係公約」。

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