中國嚴審到港貨物 口罩、黑衣全禁止

2019-10-18

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港反送中運動已持續超過四個月，除了五日起實施的《禁蒙面法》之外，中國政府還對示威者祭出禁運物資的手段，包含黑色衣物、口罩、反光背心等等，甚至連遙控玩具都在禁運名單內，所有從中國寄往香港貨物，都會經過嚴格查驗。

根據「南華早報」報導，香港示威者從身上穿的黑衣，到對抗警察用的雷射筆，相當大的比例是從中國進口。然而，中國快遞商「鳳凰集運」今年七月十一日發布公告，指出中國政府要求各快遞公司遵守禁運清單，包含黃色頭盔、黃色雨傘、海報橫幅、旗子、口罩、手套、擴音器、黑色衣物、螢光棒等物品都不准從中國運送至香港。

九月廿七日，「鳳凰集運」公布新版禁運清單，羅列超過三十項物品，包含對講機、無人機、黑色衣物、面具、眼罩、防護眼鏡、鋼球、鋼珠、鋼管、棍棒、鐵條、遙控玩具等等。「鳳凰集運」也提醒，假如被發現貨物未如實申報，將遭扣留。

另一間中國快遞公司「順豐速運」的員工透露，只有黑色衣物會被禁止輸入香港，其他顏色皆不受影響。而由於所有從中國寄往香港的貨物都會經過嚴格檢查，所以近日寄送至香港的貨物，大約比往常慢兩天才會送到。

但一名加拿大電商平台「Shopify」的用戶表示，中國禁止各家快遞公司配送任何「他們認為是黑色」的衣物到香港，連海軍藍色的衣服都遭禁運。

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