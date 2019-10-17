挪威議員 提名香港人角逐2020和平獎

2019-10-17

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會眾議院十五日通過「香港人權與民主法案」，與另外兩項香港相關議案，近期曾前往香港觀察「反送中」民主抗爭的挪威自由黨國會議員梅爾比（Guri Melby）十五日也宣布，已提名「香港人」角逐二○二○年諾貝爾和平獎，希望藉此鼓勵港人和平抗爭。

梅爾比表示，她提名香港人角逐諾貝爾和平獎，是因為他們正為言論自由、民主和法治等基本人權而戰；港人所做的事不僅影響香港本身，也影響世界其他地方。

藉此鼓勵港人和平抗爭

她指出，香港的學生、教師、政治人物，乃至每個香港人，都冒著生命危險維護言論自由和民主，國際社會必須顯示他們認可港人的奮鬥，以及對這些原則的支持。

由於這場民主抗爭「無大台」，所有行動的討論和決定主要是在網路上進行，梅爾比因而決定提名所有香港人，而非個別人士角逐和平獎。

梅爾比說，她近期曾到香港訪問，對警方暴力執法感到震驚，對示威者的勇氣留下深刻印象。她說，在香港曾與她對談的人都強調，反送中是「人民的運動」，港人提醒世人尊重國際條約、憲制原則、民主和言論自由的重要性，對和平做出重大貢獻，因此理應獲頒和平獎。

諾貝爾和平獎每年由挪威諾貝爾委員會負責選拔得獎者。根據諾貝爾基金會章程，國家元首、內閣成員、國會議員等人均可提名他人競逐諾貝爾和平獎。

梅爾比提名港人角逐和平獎的挪威語貼文，獲得不少香港網友回應致謝。梅爾比以英文撰寫的提名訊息，引來網友大量留言，有網友表示感謝，也有網友大罵梅爾比「瞎了眼」、「可恥」。

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