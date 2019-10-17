港特首施政報告》林鄭只談民生避談政治 議員斥可恥

2019-10-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港特首林鄭月娥十六日不敵泛民主派立法會議員強力阻撓，改透過電視與網路直播影片宣讀任內的第三份《施政報告》，成為自香港主權移交中國以來，首名不在立法會宣讀施政報告的香港特首。對此，立法會議員區諾軒十六日痛批其為「現屆政府的恥辱」，直指林鄭月娥「不敢面對」公眾，並形容透過視訊發表言論的行為，有如恐怖組織「開打」的已故領導人賓拉丹，或是不能踏足國土的流亡政府。

批林鄭直播宣讀 「不敢面對公眾」

香港立法會在七月一日遭到「反送中」示威者闖入破壞後，十六日首次復會，現場戒備森嚴，四周架起水馬，並有裝甲車、水砲車待命。林鄭月娥約十一時進入立法會開始宣讀《施政報告》，隨即遭到泛民主派議員強力阻撓，他們頭戴國家主席習近平的面具，拿出小型擴音器播放警民衝突的聲音，要讓林鄭聽到自己「雙手染血」。之後他們站立高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台，追究警暴」等口號，並將「五大訴求，缺一不可」字樣投影到林鄭月娥背後的牆上。

立法會主席梁君彥隨後下令把陳淑莊與陳志全兩位議員驅離議場，並宣布會議暫停。林鄭經過短暫休息後，重返立法會宣讀報告，再次遭到場內約二十名泛民主派議員強力阻撓。在梁君彥十一點二十七分第二次宣布會議暫停後，林鄭月娥與其他港府官員並未再返回立法會。港府隨後公告，由於「客觀情況」不容許林鄭在立法會宣讀整份《施政報告》，林鄭擬於中午十二時十五分透過「直播」影片發表報告。

在長約七十五分鐘的《施政報告》中，林鄭強調港府絕不容忍任何人鼓吹「港獨」，指稱「雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊…，只要我們堅定信心，恪守『一國兩制』原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹」。

林鄭也透過《施政報告》宣布多項惠民新措施，主要針對房屋供應不足、樓價過高，提出諸多解決方案，包括計畫在未來三年提供一萬個單位的過渡性房屋；研擬將公營工廠大廈改建成出租公營房屋；加快向民眾出售正在出租約四．二萬戶公營屋，且售價將是市價兩折；提高銀行貸款上限至最高達九成，協助首次購房者；填海建造人工島、依法收回新界的部份未開發農地，提升土地利用及增加房屋數量。

林鄭下午在記者會上，面對記者質疑《施政報告》未提出任何修補社會撕裂方法，也未回應五大訴求和重啟政改等政治問題時，反而警告若貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，是不負責任的做法。她期望在局勢稍平靜後，展開「真正的對話」。

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