眾院通過香港法案：美總統可制裁侵權者

2019-10-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院十五日無異議通過包括「香港人權與民主法案」在內三項議案，為持續五個月的香港反送中抗爭運動注入新動能。「香港人權與民主法案」要求國務卿每年向國會提交報告，依中國政府侵蝕香港基本法所保障之公民權益、法治和自治程度，評估是否繼續給予香港有別於中國大陸的特別待遇地位，並要求美國總統制裁香港侵害人權人士。

香港人權與民主法案在立場兩極化的國會獲得罕見的跨黨派支持。法案要求國務卿做此評估時，應考量中英聯合聲明中有關香港的責任、義務等，以及中國侵蝕香港相關權益和自治對美國在政治權利、法治、公民、資訊和宗教自由等領域合作的影響；不應對因參與某些支持人權或法治之非暴力示威而被捕之港人，拒絕赴美工作或留學簽證。

打壓香港者 可凍結資產

法案還訂出兩情況下總統應據此評估是否撤銷美國─香港引渡條例，及為了保障美國公民和國家利益所需採取之行動，即：香港修法允許將個人引渡到對被告權益缺乏保障之國家，以及通過國家安全法。總統也應自此法案生效日起一百八十天內，向國會提出須為打壓香港基本自由負有責任者，對其實施凍結資產、禁止入境美國等制裁，法案列出銅鑼灣書店綁架事件，因在香港行使人權遭引渡至中國或者強制監禁、虐待、強迫認罪等情況。

商務部須每年提出報告，評估中國利用香港規避美國出口管制之情況，以及港府是否確實遵守與軍民兩用敏感物品相關出口管制。

跨黨派支持 無異議通過

香港人權民主法案接下來可望獲得聯邦參議院通過，之後送交總統川普簽署。

民主黨籍眾院議長裴洛西批評擔心觸怒北京而損及自身利益者，「如果贏得全世界卻賠上自己的靈魂，又有何利可圖？」法案共同提案人、共和黨議員史密斯（Chris Smith）說，眾院今天力促中港政府切實遵守承諾，如此，香港的權利和自治便會受到保障。民主黨議員盧揚（Ben Ray Lujan）說，「眾議院就是在對香港人傳達強烈訊息：為民主和公義之戰中，我們與你們同行。」

眾院同日也以口頭表決通過「保障香港法案」，禁止催淚彈等非致命性群眾控制物品出口至香港。眾院還通過「與香港站在一起」決議，譴責中國干預香港事務，支持香港人民示威之權利，呼籲港府就示威者五大訴求展開協商，譴責港警使用武力對付示威者，侵犯人民表達和和平集會自由。

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