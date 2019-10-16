撐港「暴徒」 陳奕齊8台人收到恐嚇

2019-10-16

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港「反送中」抗爭導致社會分裂，披露參與示威者個人資料的網站「香港解密」，近日公布上百名示威者的個資，就連聲援香港的台灣人也被鎖定，包括基進黨主席陳奕齊在內，至少有八名台灣人的個資遭到曝光，甚至傳出有台灣人個資被曝光後，收到假帳號的「恐嚇威脅」。

「香港解密」疑似九月間出現於俄羅斯網域，未經同意披露「反送中」抗爭者的姓名、照片、住址、電話、臉書及生日等個資，受害者包括香港泛民主派政治人物、媒體記者、學運領袖等，其源頭被質疑是中國公安當局。該網站披露的個資分為三類，包括「毒果記者」（香港蘋果日報記者）、「港獨暴徒」（香港政團及學運人士）及「亂港頭目」（泛民派立法會議員等），並將他們依照「百家姓氏」排列。網頁列舉前述人士的「劣跡」，並附上「爆料信箱」，呼籲提供相關個資。

該網站一度停止運作，但近日被發現「復活」，同時設立多個網站域名，據稱有多達五百人的個資被「起底」，部分甚至被列為「港獨暴徒」，據稱有人每天都被騷擾。「百家姓氏」中羅列的資料顯示，包括基進黨主席陳奕齊、台灣公民陣線發起人江旻諺、台灣人權促進會秘書長邱伊翎、台北市議員邱威傑的助理等八人，均遭該網站登錄。所有被登錄者的大頭貼旁都被印上「暴徒」兩字，除了生日、本名、職業外，有的人連護照號碼都被曝光。

據報導，被登錄的台灣人表示，自己並非公眾人物，竟然也被調查，但最令她感到害怕的，是連行蹤也被公布，擔心自己未來可能無法再進入香港。此外，自從她的個資被曝光後，臉書就開始接獲假帳號「恐嚇威脅」，揚言已被鎖定為「姦殺」目標，令她心生畏懼。還有人要她「小心」，聲稱「躲在台灣香港都沒有用，都是中國的土地」。

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