美國會彈劾調查 前駐烏大使控川普逼退

2019-10-13

〔編譯張沛元／綜合報導）美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）女士十一日告訴國會的彈劾調查人員，川普總統一直想開除她，因為她阻撓某些人利用烏國政府謀取政治與經濟利益；同日，聯邦檢察官已著手調查不具官職的川普私人律師、前紐約市長朱利安尼，以了解他在尤凡諾維契丟官一事上，是否違反美國遊說法。

儘管川普禁止公職人員配合國會的彈劾調查，但仍受僱於國務院的尤凡諾維契依然現身作證。她與朱利安尼都是促使國會民主黨人對川普展開彈劾調查的「電話門」事件相關人士。「電話門（或稱通烏門）」係指川普在今年七月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，除了要求澤倫斯基協助收集有關明年大選可能對手、美國前副總統拜登及其子杭特的黑料，還批評與表示要調查尤凡諾維契；此外，川普還在電話中多次提及朱利安尼，表示會讓無官職的朱利安尼出面與烏國政府交涉。

今年五月被逼退的尤凡諾維契，在長達九小時的閉門作證中表示，動機可議人士的不實說法，導致川普在去年夏天就對她失去信任與親自施壓國務院拔掉她的官位；諷刺的是，一名上級長官告訴她，她「沒做錯任何事」。紐約時報指出，根據證詞與十日曝光的訴狀，她之所以丟官，在於兩名想在烏國做生意的美國商人希望她下台。聆聽證詞的民主黨聯邦眾議員馬洛尼（Patrick Maloney）說，尤凡諾維契之所以被革職，是因為她是某些想透過烏國政府取得政治與經濟利益者的眼中釘。

據了解，這兩名已於十日被依競選財務違法罪名逮捕的商人，曾提供非法獻金給一名國會議員，以及與朱利安尼合作幫川普在烏克蘭挖政治黑料；這兩名商人曾拜託上述國會議員與朱利安尼把尤凡諾維契弄下台。朱利安尼否認有違法情事，但坦承的確與這兩人跟烏國檢方合作，收集潛在不利尤凡諾維契與拜登父子等遭川普鎖定之對象的黑料。

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