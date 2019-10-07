北京名校師生獻計禁翻牆 中國網友氣炸

2019-10-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國網友要瀏覽遭封鎖的境外網站，必須藉由「虛擬私人網路」（VPN），才能「翻越」俗稱「防火長城」（GFW）的中國政府網路防火牆。但自九月以來，中國網友間即流傳一則中國國家知識產權局的「中國專利公布公告」，顯示由中國名校之一的北京理工大學（北理工）教授羅森林等三名師生，三月廿五日申請名為「基於長短期記憶網絡的V2ray（一種翻牆軟體）流量識別方法」的專利，並以七月五日為「申請公佈日」。許多中國網友對此怨聲載道，紛紛悲觀地說未來恐愈來愈難以「翻牆」。不過，近日又有中國網友提供一個網頁的截圖，顯示該專利目前的「案件狀態」為「撤回專利申請」。

北理工教授羅森林和兩名學生王帥鵬、潘麗敏申請的前述專利技術，能用來封鎖及追蹤使用VPN的IP位址，甚至能查出研發該VPN的工程師，係一種對V2ray的智慧識別方法，網路使用者今後要透過VPN翻牆，恐變得更難。

大罵「畜生」、「知識流氓」

許多中國網友痛批羅森林等人最近應該「最常被問候全家」，並大罵他們是「畜生」、「知識流氓」等，還試圖「肉搜」起底其家人。連中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進都在「微博」上抱怨，上境外網站很困難，「有些過（頭）了」，也影響他在該報的工作。胡建議中國政府「還是要在我們的社會和外網間，留出一些縫隙」。但該貼文不久即被刪除。

惟有中國網友分析，該專利並未將其核心技術說明清楚，可能是來「騙（研究）經費」的。香港互聯網服務供應商協會主席葉旭輝亦認為，第三代VPN正持續進化，沒有特定的連接埠，並非「說禁就禁得了」。

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