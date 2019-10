2019-10-05

◎周虹汶

Japanese convenience store chain FamilyMart apologized after video went viral on social media of rats scurrying about one of its stores in Tokyo’s popular Shibuya district, prompting it to close the outlet until further notice.

日本連鎖便利商店「全家」在東京高人氣澀谷區其中一家分店老鼠亂竄影片於社群媒體瘋傳後道歉,此事導致該分店關閉,直至進一步通知。

Video clips posted on YouTube and Twitter appeared to show at least six of the long-tailed rodents, with some descending from refrigerated display racks stocked with "onigiri" rice balls and bento meals before scampering down an aisle.

放上YouTube及推特的影片片段似乎顯示,這種長尾齧齒動物至少有6隻,其中幾隻驚慌地沿著一處走道跑掉以前,從放有飯糰和便當的冷藏展示架往下爬。

Public broadcaster NHK said it had been viewed more than 5 million times.

公共媒體「日本廣播協會」表示,影片的點閱次數破500萬。

"We take this case seriously," the company statement said, noting that it had suspended business at the outlet since Monday while it investigates

the cause.

該公司聲明表示,「我們嚴肅看待此案」,並說週一起已讓該分店停止營業,同時調查原因。

FamilyMart will take disinfection and prevention measures and decide whether to reopen the store taking into consideration the surrounding environment. (Reuters)

全家便利商店將採取消毒與預防措施,並考量周邊環境,決定是否讓這家店重新開張。(路透)

新聞辭典

onigiri:名詞,指飯糰。如a bento box and some onigiri一個便當盒和一些飯糰。

prompt:動詞,指導致、促使、幫演員提詞;形容詞,指敏捷的、及時的;名詞,指電腦螢幕上的提示詞、給演員的提詞;副詞,指準時、整點。例句:We’ll be leaving at seven o’clock prompt.(我們將在7點準時動身。)

scamper:動詞,指蹦蹦跳跳地跑、驚慌奔跑;名詞,指疾行、急急翻讀。例句:Let your dog for a scamper.(讓你的狗去跑一跑吧。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法