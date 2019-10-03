港人毀國慶大秀 恐遭秋後算帳

2019-10-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港在一日中國國慶日這一天上演激烈反中示威，並首度發生警方發射實彈打傷示威者，與中國國家主席習近平在北京國慶演說大談中國強盛形成強烈對比，也成功毀了對習近平而言重要的一天。學者指出，在此之前，北京會擔心任何過度使用武力對付香港示威，恐有在國慶前自毀形象之虞，現在國慶已過，擺脫了這層顧慮，北京接下來可能會以「強硬許多」的態度處理抗爭。

香港一日的激烈示威赤裸裸呈現習近平形象、統治權威，正受制於已延燒四個月的「反送中」抗爭運動，示威者對中國愈加箝制意識形態的反感，也未因中國大秀經濟、軍事實力而噤聲。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說，「我想，他們（香港示威者）成功地毀了這場秀」。

習近平迄今一直未直接提到香港的動盪，這四個月來，他也似乎決定讓港府去處理抗爭。不過，現在值得注意的是，習這般盤算，是否會在國慶後有所改變。中國已面臨美中貿易戰、經濟成長放緩等內外多方挑戰，在此情況下，香港示威繼續拖下去，特別是暴力情況繼續惡化，可能使北京當局失去耐心。

中國可能直接出手介入

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）二日指出，「（香港）示威在國慶日這一天升高，已經是在測試北京的耐性，現在北京出手直接介入的時機似乎已經成熟」；尤其看習國慶談話，「很難讓人認為中國願意繼續袖手旁觀」，「我擔心，中國態度可能會強硬許多，從口頭警告化為實際行動」。

一名香港特首林鄭月娥的政策顧問匿名向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，至今反送中抗爭未釀死亡是「奇蹟」，港警一直「極度克制」，同樣示威情況若發生在其他國家，警方早就使用致命武力；若抗爭出現死亡事件，不但激化示威者憤怒情緒和暴力程度，也可能促使港府動用緊急法，祭出禁止蒙面、延長示威者拘押時間，甚至可能過濾主要示威訊息平台Telegram等軟體訊息。

另一方面，香港示威繼續惡化也可能強化北京內部要求強硬處理的呼聲。這名顧問擔心，一旦香港動用緊急法，就讓北京更有理由介入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法