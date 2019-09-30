十一大閱兵 中國秀肌肉自曝野心

2019-09-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕十月一日為中共建政七十週年，也是中共總書記習近平掌權近七年，中國政府將在北京舉行盛大閱兵儀式。由於人民解放軍的軍力和意圖不透明，因此此次閱兵也成為一窺中國軍事企圖的良機。據外媒報導，北京當局可能會公開已服役但從未公開亮相過的東風四十一型（DF-41）洲際彈道飛彈等新型武器，凸顯北京當局遂行其對台灣、南海和其他爭議領土的權利聲索，以及挑戰美國做為區域霸權的野心。

據報導，可攜帶核彈頭、在卅分鐘內飛抵美國的東風四十一型飛彈，還有一種超音速無人機及機器人潛艇，均可能在此次閱兵中揭開神秘面紗。中國雖未公開東風四十一型詳細資訊，但美國智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）研判，其射程可能達一．五萬公里，時速最高達廿五馬赫，最多可攜帶十個分導式多彈頭（即多目標重返大氣層載具ＭＩＲＶ）。

中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍說，「十一」動員的兵力包括一．五萬名官兵、戰機與轟炸機等各型飛機逾一六○架和五八○套裝備；閱兵按閱兵式與分列式兩個步驟進行，共約八十分鐘，並強調許多新武器「將是首次展現」；至於是否包括東風四十一型，則請外界「拭目以待」。

觀察家︰中美軍事差距拉近

中國人民解放軍目前致力於研發新型戰機、航空母艦及核動力潛艦。由於中國領導高層欲掌控日本、南韓、越南、菲律賓與其他政府也聲索權利的航道及海域，因此愈來愈亟需可投射中國軍力的能力。瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（ＳＩＰＲＩ）研究員魏茲曼（Siemon Wezeman）說，包括美軍在內，許多觀察家認為，中國和美國軍事差距已漸拉近。

中國社群媒體上也流傳幾張模糊照片，顯示中國研發的無人攻擊機「利劍」與「武震八」（DR-8）也參與閱兵預演。魏茲曼指出，這次閱兵可能也有助外界得知更多中國軍事計畫。分析家也想藉此機會了解中國的軟體、電子和無線控制網絡。

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