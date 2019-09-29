地緣政治最前線 烏克蘭諜影幢幢

2019-09-29

宛如冷戰諜都維也納或柏林

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普陷入彈劾風暴的「電話門」醜聞，讓烏克蘭再次成為國際焦點。紐約時報廿七日指出，烏克蘭是俄羅斯與西方國家地緣政治角力的最前線，因此，烏國政商界和各國政客無不出於自身利益，而和彼此眉來眼去、暗通款曲，使得烏國長年來「諜影幢幢」，宛如區隔東西勢力的「新柏林圍牆」。

烏克蘭裔美國哈佛大學歷史學者浦洛基（Serhii Plokhy）指出，好幾世紀以來，烏克蘭一直受到不同勢力牽引，一九九一年從蘇聯獨立後，更成為俄國與西方國家的「戰場」。烏克蘭天主教大學哲學學者赫利波維茲基（Yevhen Hlibovytskyi）也表示，位處中歐樞紐的烏國，有如冷戰時的「諜都」──維也納和柏林或二戰時期的卡薩布蘭加。

烏克蘭過去曾被俄國、波蘭、奧匈帝國等鄰國佔領，向來是強權鬥爭的地區，造就烏國人處理內外事務時，都格外重視利益交換。烏克蘭網路雜誌「烏克蘭世界」總編輯雅莫蘭柯（Volodymyr Yermolenko）表示，烏克蘭人總是試圖與強者結盟。因此，在「電話門」事件中，川普私人律師朱利安尼之所以遊說一群烏國資深司法官員，希望他們去調查拜登父子，正是相信這些官員將出於與烏國「國家反貪腐局」長年針鋒相對，而採取行動。

烏國「國家反貪腐局」與美國聯邦調查局合作密切，成立後受到當時美國歐巴馬政府的強力支持，也是烏國少數被西方國家認定為廉能的機構之一。烏國前總統波洛申科先前支持川普的對手希拉蕊，之後為了連任，全力討好川普，給了朱利安尼施壓的著力點。如今這個許多美國人都不在意的國家，可能讓川普垮台，烏克蘭人自己都覺得好笑，前外長克林金（Pavlo Klimkin）就說：「現在大家知道我們的能耐了。」

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