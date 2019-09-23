香港人權法 黃之鋒看好年底前通過

2019-09-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒和歌手何韻詩，廿一日結束訪問美國行程，從華府飛返香港。黃對美國國會在今年底前通過「香港人權與民主法案」表示樂觀；何韻詩則說，此次訪美成果豐碩，獲得國會大力支持，希望該法案能在一、兩個月內過關，其他國家的政府也能跟進。她還批評，自六月爆發「反送中」抗爭以來，港警對示威者的回應已「完全失控」，「香港已淪為警察城市」。

何韻詩︰香港已淪警察城市

為了讓國際社會更關注香港情勢，黃、何等人陸續出訪美國、德國、台灣與澳洲。美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）十七日舉行聽證會，討論香港現況，黃之鋒及何韻詩等五人應邀出席作證。黃之鋒廿一日接受法新社專訪時表示，美國國會現在對中、港有新的跨黨派共識，逾五十名議員連署支持香港人權法案。他還說，美國政府對「反送中」抗爭的關注，遠高於對二○一四年的「雨傘運動」，自己的責任及角色就是讓港人的聲音被全世界聽見。

何韻詩說，獲得美國國會支持，對港人是強而有力的鼓舞。她譴責港府躲在警方後面，拒絕尋找當前危機的解決之道。曾參與七月一日佔領香港立法會事件的香港大學學生會刊物「學苑」前總編輯梁繼平則指控，香港的警察體系已墮落為特首林鄭月娥保住其權力、濫用公權力折磨港人、使港人噤聲的工具。

針對即將到來的九月廿八日「雨傘運動」五週年與十月一日中共建政七十週年，何韻詩說，由於警方已拒絕遊行申請，罔顧人民和平集會的權利，她擔心廿八日左右「可能會發生什麼事」；讓香港情勢落幕的方法之一，可能是讓國際社會一起對香港表達關注。何韻詩認為，中共領導高層不會想在十一國慶當天發生衝突，也不會動用人民解放軍；儘管港府仍在頑抗，但已無計可施，港府讓步不過是時間問題。

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