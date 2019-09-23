香港人權法 黃之鋒看好年底前通過

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒和歌手何韻詩，廿一日結束訪問美國行程，從華府飛返香港。黃對美國國會在今年底前通過「香港人權與民主法案」表示樂觀；何韻詩則說，此次訪美成果豐碩，獲得國會大力支持，希望該法案能在一、兩個月內過關，其他國家的政府也能跟進。她還批評，自六月爆發「反送中」抗爭以來，港警對示威者的回應已「完全失控」，「香港已淪為警察城市」。
何韻詩︰香港已淪警察城市
為了讓國際社會更關注香港情勢，黃、何等人陸續出訪美國、德國、台灣與澳洲。美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）十七日舉行聽證會，討論香港現況，黃之鋒及何韻詩等五人應邀出席作證。黃之鋒廿一日接受法新社專訪時表示，美國國會現在對中、港有新的跨黨派共識，逾五十名議員連署支持香港人權法案。他還說，美國政府對「反送中」抗爭的關注，遠高於對二○一四年的「雨傘運動」，自己的責任及角色就是讓港人的聲音被全世界聽見。
何韻詩說，獲得美國國會支持，對港人是強而有力的鼓舞。她譴責港府躲在警方後面，拒絕尋找當前危機的解決之道。曾參與七月一日佔領香港立法會事件的香港大學學生會刊物「學苑」前總編輯梁繼平則指控，香港的警察體系已墮落為特首林鄭月娥保住其權力、濫用公權力折磨港人、使港人噤聲的工具。
針對即將到來的九月廿八日「雨傘運動」五週年與十月一日中共建政七十週年，何韻詩說，由於警方已拒絕遊行申請，罔顧人民和平集會的權利，她擔心廿八日左右「可能會發生什麼事」；讓香港情勢落幕的方法之一，可能是讓國際社會一起對香港表達關注。何韻詩認為，中共領導高層不會想在十一國慶當天發生衝突，也不會動用人民解放軍；儘管港府仍在頑抗，但已無計可施，港府讓步不過是時間問題。
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香港警方二十一日在將軍澳的驅離行動中，以持有「攻擊性武器」為由，逮捕一名十三歲少年，在他身上查獲雷射筆和噴漆。（取自網路）
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香港眾志秘書長黃之鋒（右四）和歌手何韻詩（右二）等人，廿一日在華府國會山莊前展示本月八日港人向香港美國領事館請願的訊息。（法新社）