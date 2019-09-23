親中、親港府企業 港示威者發起抵制

2019-09-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「反送中」抗爭延燒十六週未歇，華盛頓郵報和香港「南華早報」指出，廿二日的示威活動凸顯新的抗爭策略，即鎖定被視為親北京當局、香港政府或警方的企業、商店、餐廳，發起抵制行動，例如中國電信大廠「華為」，以及香港最大飲食集團之一「美心食品」。

華為、美心食品等在列

在新界沙田「新城市廣場」，美心旗下六家餐廳的門窗被貼上「七七七（揶揄香港特首林鄭月娥的稱呼，嘲諷她二○一七年在非普選的選舉委員會投票時，獲七七七票當選特首）、支持高官警察」與「毛主席推薦介紹」等反對港府的海報及貼紙，還有人高喊「黑心美心，美心黑心」。美心創辦人伍沾德長女伍淑清九日在聯合國批評示威者為「暴徒」，聲稱示威者不代表香港，旗下餐廳因而成為示威者抗議目標之一。

新城市廣場裡，還有華為、中國銀行分行、與「福建幫」關係深厚的「優品360」（販售日常生活用品）、中國茶飲品牌「喜茶」，以及美心代理在港經營的「星巴克」。示威者湧入優品360店鋪，破壞中國銀行的自動提款機；華為設於該廣場的首家體驗店，也在大批示威者「突襲」下提早關門。在九龍深水埗的V Walk商場，也有多間店鋪在示威者發起的類似抵制行動下提早打烊。

此外，經營「肯德基」及「必勝客」的怡和策略控股，與經營「宜家家居」（IKEA）及7-ELEVEN便利商店的牛奶國際控股，由於管理高層都曾公開力挺港府和港警，旗下店鋪也成為示威者的抗議目標。一名女性示威者對華郵說，示威者必須以不同方式抗爭，佔領大型購物中心是新招。

南早指出，示威者將怒火轉向親中或被視為與反送中抗爭為敵之人士名下的店鋪及餐館。華郵也說，這項新策略反映港人對當地企業菁英積聚已久的憤怒，即一小部分商界大亨及政商權貴，利用他們與中國的關係，憑藉「裙帶資本主義」累積龐大財富和政治影響力。

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