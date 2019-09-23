不滿配合港府鎮壓 港人癱瘓2商場

2019-09-23

2名13歲童21日被捕 已交保

〔編譯孫宇青、張沛元／綜合報導〕香港「反送中」抗爭一波接一波！示威者廿二日發起「和你shop」罷買行動，在新界沙田的兩座購物商場內，透過四處「遊行」、築流動人鏈、張貼標語、呼喊口號、高唱抗爭歌曲及污損中國國旗等方式，抗議商場東家在此前的抗爭中，配合警方鎮壓民眾。商場所在的香港地鐵沙田站及附近道路，也遭示威者破壞、設置路障或縱火焚燒雜物，警方也再次發射催淚彈、海綿彈反制，雙方再度陷入衝突。

示威者同日也發起「和你塞4.0」行動，呼籲對香港赤鱲角機場交通進行「壓力測試」，惟因警方和機場管理局嚴陣以待，包括對機場人流進行管制、警方擴大沿路臨檢、調派裝甲車和水砲車各兩輛進入機場戒備，以及宣布機場快線過站不停、巴士改道等，因此並未造成太大衝擊，示威者則轉往參與針對新鴻基地產公司和港鐵的商場抗爭行動。

與港鐵沙田站共構的連城廣場和新城市廣場，當日午後湧入逾千名示威者。眾人高喊「光復香港，時代革命」、「港鐵商場，人人罷買」等口號，並在一組管弦樂隊演奏配合下，合唱抗爭歌曲《願榮光歸香港》及諷刺警察的改編歌曲。商場欄杆被掛上「還我真相，誓滅黨鐵」、「知法犯法，枉為警察」等標語，也有民眾在中庭集合摺紙鶴，呼應機場示威，也象徵自由之鳥，參與者不乏兒童。

出席中國國慶活動 港官員被包圍

抗議活動在四時後釀成衝突，有示威者拆下沙田大會堂外的中國五星旗，由市民輪流踐踏、塗黑後，扔入垃圾車並推入水池，之後又被拋入城門河。此外，地鐵沙田站的閘門口、監視器、售票機等也遭到破壞。青衣站則有港府政制及內地事務局局長聶德權出席中國國慶活動後，被示威者阻止離開，並朝座車投擲雜物。新城市廣場內的電子螢幕、廣告看板等設施，也遭到毀損。

傍晚，示威者在沙田好運中心外的源禾路設路障，並焚燒雜物，大批鎮暴警察隨後到場對峙。示威者以雷射筆照射警察，並投擲磚塊、汽油彈等，警方則發射催淚彈、海綿彈，逐步推進防線驅離示威者。港鐵九龍站和葵芳站一帶，晚間也有示威者聚集，不時發生警民對罵的場面。

另一方面，警方二十一日在將軍澳的驅離行動中，以持有「攻擊性武器」為由，逮捕一名十三歲的江姓（Kong）少年，在他身上查獲雷射筆和噴漆。警方還逮捕一名被控非法集會的十九歲陳姓男子，兩人被控持雷射筆照射警方。同日的屯門示威行動中，警方也以在屯門大會堂外焚燒中國國旗、涉嫌「侮辱國旗」為由，於荃灣拘捕一名十三歲女童。前述三人均已交保。

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