葡國天主教峰會 中國緊盯香港榮休主教

2019-09-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港南華早報廿日報導，天主教香港教區榮休主教陳日君及香港民主黨創黨主席李柱銘指控，他們八月前往葡萄牙天主教聖地法蒂瑪（Fátima），參加「國際天主教立法人員網絡」（ICLN）舉辦的一場峰會時，遭到中國特務監控，北京當局並施壓主辦人士取消對他們的邀請。

ICLN主辦的「國際政治家和家庭朝聖峰會」，於八月廿二至廿五日間舉行，包括匈牙利總理奧班在內逾百名高知名度信徒參與，議題包括人權、宗教自由、香港「反送中」，及中國與教廷梵蒂岡關係。

李柱銘指出，他與陳日君廿一日抵達里斯本機場，隨即有一名男性警員前來稱要保護他們。兩人表示，他們的出席及會議上與中、港有關的兩個議題，引起中國里斯本大使館關注。李柱銘說，他一到達葡國即獲告知，基於安全考量，其落腳處已移至會議地點康索拉塔飯店。一名ICLN奧地利籍主辦人士告訴他，原因是中國駐奧地利大使館派人前來關切。

李柱銘說，中方要求取消對兩人的邀請遭拒，隨即建議讓一名中方代表與會，但其身分是當地中國商人，並非天主教徒或議員，再度遭到拒絕。最後，主辦人士接受中方要求，在會議上分發闡述北京觀點的兩張紙，內容分別是香港抗爭及去年簽署的中梵協議。

葡國週刊「Sábado」近日以「法蒂瑪出現中國間諜」封面故事報導，中國大使館人員發起破壞該會議的行動，原因是香港代表出席，中國特務除了監控並拍攝與會者照片，還試圖闖進飯店會場，跟蹤部分與會人士。

擔心梵蒂岡同情香港示威者

陳日君則表示，兩人參與的是私密會議，沒有受訪及回應。他稱前述監控舉動「愚蠢」、「他們沒什麼好擔心的」。香港浸會大學教授陳慎慶分析，香港抗爭及中梵關係為敏感議題，北京擔心香港示威者獲得梵蒂岡同情。

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