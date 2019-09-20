18年前「黑臉」扮阿拉丁 加總理致歉

2019-09-20

杜魯道變裝涉種族歧視連爆3起

〔編譯張沛元／綜合報導〕正為連任拚搏的加拿大總理杜魯道，十八日起接連被踢爆年輕時曾做出把臉塗黑扮成有色人種的種族歧視行為，案例至十九日已達三起；儘管杜魯道曾針對其中一起案例致歉，但沒人知道黑臉照會在即將於五週後投票的加國大選中如何發酵，以及是否會危及杜魯道的連任大計。

恐影響國會大選 危及連任

杜魯道三起涉及種族歧視的黑臉照，分別是美國「時代雜誌」十八日踢爆他十八年前任教於卑詩省溫哥華的西點格雷學校（West Point Grey Academy）時，在一場「阿拉伯之夜」的舞會上，把臉塗成深棕色扮演阿拉丁，照片被刊在該校二○○○年︱二○○一年的畢業紀念冊上；第二起案例是杜魯道在一場高中才藝秀上，表演描述黑奴工作的牙買加民謠「天亮了」（Day-O）時把臉塗黑；第三起是加國環球新聞（Global News）電視台十九日披露的一段影片，顯示穿著破牛仔褲與Ｔ恤的杜魯道頂著一張黑臉，邊笑邊高舉雙臂。據稱這段影片攝於一九九○年代初期，但確切日期與地點不詳。

向來主打為加國種族中少數民族爭取權利的杜魯道，十八日坦承自己確實是時代雜誌黑臉照的影中人，並為此致歉，「我多年前不該這麼做，我當時不覺得那樣做是種族歧視，現在我承認那是種族主義者會做的事，我深感抱歉…我要請求加拿大民眾原諒我。」此外，杜魯道也坦承，自己確實曾把臉塗黑唱牙買加民謠，以及他所領導的自由黨在十九日稍早證實，Ｔ恤黑臉影片中的人就是杜魯道。

目前並不清楚此事會對杜魯道在加國大選中的選情造成何等影響，但已有多位媒體專欄作家批評他「偽善」。杜魯道在被接連踢爆「扮黑臉」之前，已因捲入干預司法與詐欺涉賄等醜聞，以致形象受挫；他的主要對手、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）就見縫插針批評說，杜魯道的黑臉照「反映出某人缺乏判斷力與誠信，不適合領導國家」。加拿大國會大選將於十月廿一日投票，競選活動目前進入第一週，自由黨與保守黨選情拉鋸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法