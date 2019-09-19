中國換發記者證 加考「習思想」

2019-09-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國對人民的洗腦工作再祭出新招，中共中央宣傳部媒體監管局日前發布新規定，要求省級以上新聞單位編採人員須通過中央宣傳領導人習近平思想的數位平台「學習強國」手機應用程式（App）考試，才能申領或換發新版記者證。

中宣部上月二十三日發出通知宣達這項要求，九月底前將在部份單位「試辦考試」，考試形式為在規定時間、地點，透過智慧手機應考，考試內容除了新聞編採業務、新聞倫理與政策法規之外，還包括習近平的新時代中國特色社會主義思想，習近平關於宣傳思想工作的重要思想，以及馬克思主義新聞觀。

這項措施針對「中央在京報紙、期刊、通訊社、廣播電台、電視台、新聞電影製片廠以及納入核發新聞記者證範圍的十四家中央主要新聞網站」；中宣部要求各新聞單位成立學習小組，在該平台上註冊、實名認證，方可參加考試，考試合格者才能換發或申請記者證，不及格者有一次補考機會。

學習強國 公教必考

「學習強國」是中宣部今年初推出的智慧手機應用程式（App），宣傳領導人習近平談話、思想等數位學習平台，要求中共黨員、全國公務員和事業單位員工下載，許多企業、學校教師也比照辦理，每日須達成一定積分，並有積分排名。不過強制下載和排名制引起龐大民怨，更有相關「攻略」、「自動刷分」外掛程式應運而生，網友諷刺是「低級紅，高級黑」，當局後來取消排名制，並傳出有地方政府要求不得強制下載。

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