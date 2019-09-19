疑五訴求只是開端 港府不再讓步

2019-09-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博十八日報導，香港行政會議召集人陳智思受訪時指稱，港府當前並不認為對示威者做出更多讓步會帶來任何好處，也不認為示威會在短期內平息，「我們都知道他們（激進示威者）不會因為滿足五大訴求而離開，五大訴求很可能只是個開始，背後可能還有香港面臨的其他社會問題」。

據報導，陳智思表示，港府認為近期示威的根本原因是諸多社會問題 ；而「反送中運動」不具備領導中心的特性，也造成運動更不容易平息，儘管特首林鄭月娥期盼透過對話來解答民眾疑慮，自六月起也陸續會見許多示威者，但因沒有任何示威者具有代表性，導致對話過程相當複雜。

針對民間持續呼籲「獨立調查」港警是否執法過當，陳智思認為，相關調查需要耗時數年，「這聽起來很不錯，貌似能很好的轉移群眾焦點」，但卻無助於解決根本的問題與眼前的危機。針對抗爭者的控罪議題，陳智思則明白表示，「特赦」被捕示威者並不可行，此舉有違香港法治原則。

富比世雜誌分析，貧富差距、醫療系統、居住與經濟問題，造成香港民眾對當局強烈不滿。香港對中國的重要性，遠大於中國對香港的重要性，倘若香港因為政治因素，失去在國際上的特殊待遇，中國經濟也將首當其衝。北京不能如同「六四事件」般粗暴鎮壓香港示威者，目前也無法有效解決香港經濟萎縮的問題，更不能放任香港示威者橫行；隨著美中貿易談判愈來愈複雜，香港問題也愈來愈棘手，「香港問題對中國政府來說，才剛剛開始而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法