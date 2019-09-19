反送中逾三月 外國投資香港反增

2019-09-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕抗議香港政府「逃犯條例」修訂案的「反送中」運動延續已逾百日，當地觀光業受警民對峙嚴重波及，首當其衝的飯店業正傳裁員及祭出無薪假。但中國商務部十七日最新統計數據顯示，中國今年一到八月吸收的外國企業資金，仍有七成來自外國對香港的直接投資，總計多達六二九億美元，即使六到八月面對「反送中」，也無明顯消退跡象，顯示香港仍是國際資金長期挹注中國不可或缺的主要管道，經濟前景依舊可期。

賽馬臨時取消 十一煙火停放

受到反送中影響，香港政府原訂下月一日中國建政七十週年國慶當天施放的煙火，十八日宣告停辦。同日下午，香港賽馬會也臨時取消當晚跑馬地馬場賽事，因被反送中人士視為眼中釘的香港立法會議員何君堯，當天預計到場觀看名下賽駒「天祿」出賽，引來網友圍堵「支持」風聲；儘管賽馬會鑑於安全才做出取消決定，仍引發馬迷強烈不滿。

中國商務部未公佈各月份資料。但香港《南華早報》根據官方數字自行換算後，發現中國光是八月就從香港得到七十五．三億美元外資，較一年前增加二十九．二％；七月則是五十二．八億美元，比去年同期五十三．五億美元小跌；「反送中」開始大規模爆發的六月，則見一二一．九億美元由香港流入中國，和一八年六月的一一八．五億美元相比小漲。整體而言，今年六到八月由香港流入中國的資金多達二五○億美元，較去年六至八月增加八．六％。

南早分析指出，儘管外國高額直接投資多是數月前就已規劃，但上述投資數據的穩定性，不啻為香港經濟恢復活力的重要指標，也說明香港擔任外資進入中國「橋頭堡」的關鍵地位無可取代。

香港中文大學經濟系助理教授盛柳剛也認為，透過香港進入中國的外國直接投資，只升不跌的可能性較大。事實上，由香港進入中國的部分外資，根本是以投資名義「走資」香港的「中國錢」，等它們變成「外國錢」，這些投機商人名下之公司行號就可符合中國政府針對海外投資者的優惠政策。但以長期來看，他認為香港擔任中國「連接者」的角色將漸形黯淡，美國與歐洲聯盟對當地投資恐呈下降趨勢。

無論如何，香港觀光業上月比去年同期衰退四成，下降幅度創二○○三年嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）爆發以來之最；機場減少十二．四％入境旅客，意味著近八十五萬人避免到訪。除了商家銷售額大跌，當地飯店基層員工多達七十七％曾被要求休一至三天無薪假，四十六％預期月薪最多可能減少三千元港幣；如果情況持續惡化，四十三％業者打算裁員。

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