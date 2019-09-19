反送中 香港民主會華府成立

2019-09-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會議員十七日表示，將推動立法施壓香港特區政府，以迫使港府改變對待「反送中」抗議人士的方式；在此同時，旅美香港人同日在華府成立「香港民主會」，藉此爭取美國對香港抗議的關注與支持。

美議員：加速推動香港人權法

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）十七日針對香港抗議舉行聽證會，推動「香港人權與民主法案」的共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）在會中直言，美國與全世界早該對香港問題有所作為；參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）則說，會推動該法案儘快立法，該委員會十八日起檢討該法案，且已獲得參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈（Mitch McConnell）的支持，法案將送交參院全院。至於中國委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員麥高文（James McGovern），則推動另一項法案「保護香港法」，禁止美國政府對香港出口催淚瓦斯與塑膠子彈等裝備，並深信法案能獲得國會支持。

此外，香港眾志秘書長黃之鋒與歌手何韻詩，也出席該委員會聽證會與發表證詞。何韻詩表示，「在今天的香港，年輕就是罪，香港已經正式成為警察城市」，這不是請求外國干預，而是為了民主所發出的呼聲。

中國外交部發言人耿爽十八日在被問及此事時，斥責黃之鋒等人「挾洋自重」、「反中亂港」與「注定是要失敗」，並重申香港事務純屬中國內政，美方不要干涉。港府也回應指出，有人對香港暴力示威「做出嚴重失實的指控」，政府深切遺憾，重申全力支持警方嚴正執法。

黃之鋒籲停售鎮暴裝備給港警

同日，旅美香港人在華府成立「香港民主會 」（Hong Kong Democracy Council，HKDC），目的在於為香港人的民主與人權抗爭做出貢獻，將持續向美國國會、媒體與大眾傳達香港所發生的事，同時要求美國政府為香港人發聲。甫結束國會聽證會的黃之鋒與何韻詩，也現身成立記者會；黃之鋒說，期盼該委員會能教育更多美國民眾關注香港議題，也希望美國政府能在中國外交政策上更支持香港人，明白人權自由的重要性，以及呼籲美國政府停止出口任何鎮暴裝備給香港警察。

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