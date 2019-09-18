黃之鋒︰坦克開進香港 不是不可能

2019-09-18

與何韻詩出席美國會聽證會 盼香港人權法案通過

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒、歌手何韻詩等社運人士，十七日出席美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）就香港情勢召開的聽證會，呼籲美國國會通過「香港人權與民主法案」。黃之鋒警告，中國國家主席習近平在下月中共慶祝建政七十週年後，可能會採取更強硬手段箝制香港民主抗爭，「坦克開入香港不是不可能的事」。

何︰普世價值之戰 港在最前線

何韻詩也說，西方透過香港遭遇的挑戰，正警覺到中國在全球隱而不宣的力量；香港在許多層面與世界連結，但中國正企圖孤立香港而加以控制；若香港失敗，將成為中國獨裁政權向海外推展其規範的跳板，利用其經濟力量迫使他人順從中共的價值觀；「這是一場全球為我們共同珍惜的普世價值之戰，香港處於最前線」，力促美國國會通過該法案，支持民主、支持選擇的自由。

黃之鋒在聽證會上指出，今天香港正危險地接近「一國一制」，暴露出北京毫無能力了解、遑論治理一個自由社會；北京不應既享受香港的世界地位所帶來的經濟利益，又同時剷除香港人的社會政治認同，這是香港人權與民主法案獲得香港社會廣泛支持的最重要原因。他說，中國干預澳門、台灣、西藏、特別是新疆，提醒世人北京會不擇手段地追求其帝國企圖。

「香港人權與民主法案」將要求檢討香港自治程度是否足夠繼續享有美國依照「香港政策法」給予的特殊待遇。何韻詩十六日接受路透專訪時指出，香港正處於為人性而戰的前線，成敗牽動全球，呼籲國際社會關注香港。她說，通過香港人權法案將向其他國家釋放強而有力的訊號，「因為這真的不只是香港的事情，是全世界人所面臨的問題」，「香港正處於這場全球為人性而戰的前線，香港的成敗也意味著人性的勝利或失敗」。

她說，北京正利用其權勢打壓全球異議，輸出其獨裁價值觀，「對抗這種全球性的壓迫，唯一的方式就是直擊其（中國）痛處」，「中共只在乎經濟，他們不在乎人權、不在乎那些我們在乎的普世價值」，企業在中國獲利，「很多美國公司在深圳設立據點，他們對這個問題、對這些人權問題睜隻眼閉隻眼」。她呼籲在中國和香港投資的企業，堅決支持人權和民主。

法案共同提案人、聯邦參議員魯比歐預期參議院將在十月中通過該法案，「也許是一致贊成」，眾議院也可望在隨後通過。魯比歐說，他親自和總統川普談過這份法案，並未遭遇阻力，他不相信川普會為了在貿易談判上討好中國而否決這份法案。

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