中國再傳基因編輯 治血癌愛滋男

2019-09-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《新英格蘭醫學期刊》（ＮＥＪＭ）十一日報導，中國研究人員以基因編輯技術「常間回文重複序列叢集關聯蛋白系統」（ＣＲＩＳＰＲ），治療患有急性淋巴性白血病（ＡＬＬ）與愛滋病的病患，雖對愛滋病效果不彰，但患者血癌經十九個月已逐步緩解。這也是全球首家權威醫學期刊，刊登醫生如何利用實驗性的ＣＲＩＳＰＲ技術，來修正病人去氧核糖核酸（ＤＮＡ）以治療疾病的詳細報告。

此研究由北京大學幹細胞研究中心主任鄧宏魁領導，廿七歲受試男子同時身患白血病與愛滋病，他的骨髓幹細胞受損導致血癌，有待移植；團隊決定利用ＣＲＩＳＰＲ技術，順便幫他修正供體造血幹細胞與前驅細胞（ＨＳＰＣ）之ＣＣＲ５基因，因該基因是導致愛滋病的人類免疫缺陷病毒（ＨＩＶ）入侵機體細胞主要輔助受體之一，一旦關閉就可與愛滋病絕緣。

治療後十九個月，男子血癌逐漸緩解，編輯修正過的ＨＳＰＣ植入後，持續留在體內，有助人體對抗大量病原菌的「ＣＤ４受體」蛋白質亦見小幅增加；但對愛滋病效果不大，淋巴細胞約僅有五％對抗ＨＩＶ感染。儘管如此，鄧宏魁樂見後續研究，因他至少已確定ＣＲＩＳＰＲ技術在人體內可發揮長期功效，患者也無不良反應或ＤＮＡ受損。

ＣＲＩＳＰＲ的潛在不良後果，一直讓醫界有所保留。但中國科學界始終躍躍欲試，南方科技大學副教授賀建奎去年以這種「基因手術刀」，逕自宣告全球第一對免疫愛滋病的基因編輯雙胞胎誕生，但因涉及修改胚胎基因，引發國際撻伐。

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